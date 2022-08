F1 : "C'est cruel", confie Esteban Ocon sur RTL après le retrait du GP de France en 2023

La nouvelle redoutée du côté du Castellet a été confirmée jeudi 25 août en marge du Grand Prix de Belgique, autre épreuve historique également menacée de disparition la saison prochaine : il n'y aura pas de GP de France au calendrier du championnat du monde de Formule 1 en 2023.

Tout le clan français présent à Spa est un peu abasourdi par cette annonce, même si la disparition du GP national l’an prochain était fortement pressentie. "C'est clair que c'est cruel, n'a pas caché Esteban Ocon, le pilote Alpine de 25 ans. Pour moi c'est une grosse déception. C'est quelque chose qu'on entendait pas mal, il y avait bien sûr beaucoup de discussions".

"Ce n'est pas une fin en soi, veut croire le Normand, vainqueur du GP de Hongrie 2021 (...) On va bosser, discuter avec les différentes personnes pour le faire, on espère, quelque part en France. Si c'est pas le Paul-Ricard, on espère que ce sera quelque part ailleurs. On a plein de beaux endroits pour faire un Grand Prix de France. Ça va manquer à tout le monde et ça va manquer aussi à la F1 de ne pas avoir un Grand Prix de France".

Les GP de Monaco et de Belgique également menacés

Alors Stefano Domenicali, le patron de la F1, indique qu’il reste en discussion avec la Fédération et le gouvernement français pour le futur. Discussion ouverte aussi avec les organisateurs du GP de Monaco menacé lui aussi, comme la Belgique. La Formule 1 ne veut plus de Grands Prix avec une histoire mais des Grands Prix comme Las Vegas avec beaucoup de dollars.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info