MOTOGP : des courses sprint à chaque Grand Prix dès la saison prochaine

La Dorna, organisateur du championnat du Monde de MotoGP, l’a annoncé ce samedi 20 août en marge du GP d’Autriche par le biais de son PDG Carmelo Ezpeleta, les courses sprint vont faire leur apparition dès la saison prochaine.

Lors d’une conférence de presse où étaient également présent Jorge Viegas, le président de la Fédération internationale de motocyclisme et Hervé Poncharal, représentant des écuries, Carmelo Ezpeleta a expliqué que « l’objectif est constamment d’essayer d'améliorer le sport, la sécurité, le spectacle",

Ces courses sprint se disputeront le samedi après-midi, veille du Grand Prix qui reste fixé au dimanche après-midi. Mais, et contrairement à ce qu’il se fait en Formule 1, le résultat de la course sprint ne déterminera pas l'ordre de départ de la course principale du dimanche dont le grille sera toujours basée sur le résultat des qualifications.

Plusieurs pilotes dont le champion du Monde, le Français Fabio Quartararo trouve cette idée « Totalement stupide. De temps en temps, comme en Formule 1, ça peut être intéressant, mais tous les samedis c’est dangereux. C’est quand même bizarre de savoir qu’ils ne nous ont même pas demandé notre avis."

Ces courses sprint se disputeront sur la moitié de tours de celles des Grand Prix et attribueront la moitié des points, à savoir 12 pour le vainqueur.

