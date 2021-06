F1 - GP de France : Verstappen meilleur temps des essais libres

Retour gagnant pour cette première journée du Grand Prix de France, qui n’avait pu se dérouler l’an passé en raison de la pandémie. Retour gagnant car les spectateurs, même masqués, ont pu assister vendredi 18 juin à du spectacle de haut vol sur le circuit du Castellet, où les 20 meilleurs pilotes du monde ont fait rugir les 1.000 chevaux de leurs monoplaces, souvent chronométrées à plus de 310 km/h.

"Quel bonheur de les entendre et de les voir", lance Sophie, quinquagénaire passionnée venue de la région nantaise avec son mari. "Chaque année nous allons sur une bonne dizaine de Grands Prix, mais avec le Covid, plus rien. Là, nous revivons". Fan des Français Esteban Ocon et Pierre Gasly, cette spectatrice fait partie des 15.000 privilégiés autorisés à assister à ce Grand Prix de France.

"Nous sommes vaccinés, donc nous avons pu entrer sans problème avec nos billets que nous avions acheté pour le Grand Prix prévu l’an passé, des billets qui ont logiquement été échangés avec ceux de cette année", explique-t-elle.



Sophie, fan de Pierre Gasly au circuit du Castellet Crédit : Frédéric Veille

Verstappen prend le meilleur sur Bottas pour 8 millièmes

Installé dans la tribune de la ligne droite des stands, ce couple a ainsi pu assister aux premiers essais libres, dominés en matinée par les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, puis dans l’après-midi par le Néerlandais Max Verstappen, qui a pris le meilleur sur Bottas pour 8 millièmes de seconde.

Les deux Français se sont aussi fait remarquer, Esteban Ocon réalisant le 5e temps de la première séance et le 6e de la seconde au volant de son Alpine, Pierre Gasly étant juste derrière avec son AlphaTauri à moteur Honda. "C’est un vrai bonheur de courir ici devant du public avec une voiture aux couleurs bleu-blanc-rouge", a lâché Ocon, qui vient de prolonger son contrat avec l’écurie française jusqu’en 2024.

"On a pas eu la chance de venir l’an dernier à cause du Covid, revenir ici en tant que vainqueur de Grand Prix ça donne une sensation supplémentaire", a de son côté commenté Pierre Gasly récent 3e du GP d'Azerbaïdjan. Les qualifications du Grand Prix de France se dérouleront samedi 19 juin à 15h.