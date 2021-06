Annulé l’an passé en raison de la pandémie de Covid-19, le Grand Prix de France de Formule 1 fait son grand retour au calendrier de vendredi 18 à dimanche 20 juin sur le circuit Paul Ricard du Castellet, dans le Var. Un temps programmé le 27 juin, ce 7e rendez-vous de la saison 2021 a été avancé d’une semaine pour pallier la défection, là aussi pour raison de pandémie, du Grand Prix de Turquie, qui devait se tenir le 13 juin.



Les organisateurs du GP de France ont tout même réussi à surmonter ce changement de date appris six semaines avant le rendez-vous pour que tout se passe dans les meilleures conditions, mais surtout, et en accord avec les autorités françaises, pour que le public puisse être accueilli. Ainsi, ce sont 15.000 spectateurs, qui ont déjà tous réservés leur place sur la billetterie, qui seront présents autour du circuit, répartis en trois bulles sanitaires indépendantes d’une jauge de 5.000 personnes chacune et qui ne communiqueront pas entre elles.

Chaque bulle aura son propre accès au circuit, son propre parking et sa propre zone de tribune. 15% de spectateurs étrangers devraient assister aux trois jours de festivités. Ce GP de France sera ainsi l’événement sportif français à accueillir le plus de spectateurs depuis le début de la pandémie. Au titre des restrictions sanitaires en vigueur entre le 9 et le 30 juin, la jauge est limitée à 5.000 spectateurs, comme il y a quelques jours à Roland-Garros.

Pass sanitaire

Les 15.000 spectateurs devront être en possession d’un pass sanitaire pour accéder au circuit Paul Ricard, pass nécessitant la preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72 heures, soit un certificat de rétablissement du Covid-19, soit un certificat de vaccination de plus de 14 jours. Ce dispositif ne s’appliquera pas aux enfants de moins de 11 ans.

Outre les essais, les qualifications et la course de F1, le Grand Prix de France - qui d’ordinaire attire près de 70.000 spectateurs - accueillera également des courses de Formule 3, de Renault Clio Cup, ainsi que des parades de voitures historiques de Grand Prix et de voitures emblématiques du cinéma.