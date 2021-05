500 miles d’Indianapolis : le Brésilien Castroneves l’emporte, Pagenaud 3ème

publié le 30/05/2021 à 22:11

La victoire ce dimanche 30 mai d’Helio Castroneves au volant de sa Dallara-Honda est historique. A 46 ans, le Brésilien a en effet remporté sa 4ème victoire sur l’ovale de l’Indiana, devenant ainsi le premier non américain à réaliser cet exploit

Parti en 8ème position, Hélio Castroneves s’est imposé dans le dernier tour et rejoint ainsi les légendes AJ Foyt, Al Unser et Rick Mears eux aussi quatre fois couronnés en Indiana

Castroneves, surnommé « Spiderman » avait déjà remporté la plus célèbre course du monde en 2001, 2002 et 2009.

Vainqueur en 2019, Simon Pagenaud termine quant à lui a une très belle 3ème place. Le Français était en effet parti de la 26ème position sur la grille de départ et a pu grappiller des places au fil des tours pour dépasser dans les derniers hectomètres le mexicain Pato O’Ward.