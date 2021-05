IndyCar : l’incroyable performance de Romain Grosjean à Indianapolis

publié le 16/05/2021 à 09:51

Cette deuxième place obtenue samedi 15 mai au Grand Prix Indycar Series d’Indianapolis c’est un véritable exploit pour le pilote Français, à peine remis de ses blessures à la main gauche, brûlée lors de son crash le 29 novembre dernier sur le circuit de Bahrein.



Exploit aussi car c’était seulement sa 3ème course dans ce célèbre championnat de vitesse nord américain au volant de sa Nurtec # 51 ODT Honda du Dale Coyne Racing. Romain Grosjean, parti en tête grâce à sa pole position obtenue la veille, a dominé la première partie de la course en menant jusqu'au 43ème des 85 tours lorsque son équipe a décidé de l'amener aux stands pour ravitaillement et changement de pneus.



C’est finalement le jeune pilote Néerlandais Rinus Veekay qui s'impose sur Chevrolet, c'est la première victoire de sa carrière en IndyCar series. "Nous sommes un peu déçus mais aussi super heureux car c’est une excellente journée et un super week-end. Vous ne pouvez pas être déçu d’être deuxième. C'est fantastique!" a expliqué le Français à l’issue de la course.

"Nous avons eu un peu de malchance avec le trafic après notre ravitaillement, cela nous a coûté la victoire d’autant que Rinus Veekay a également été assez rapide sur une stratégie différente. Terminer deuxième de ma troisième course c’est assez gros. C'est un championnat difficile. Il y a de super bons talents ici, des pilotes super rapides".



Deuxième sur le circuit urbain qui accueillait ce Grand Prix, Romain Grosjean ne participera pas aux 500 milles d’Indianapolis, dont les essais débutent le mardi 18 mai, il sera remplacé par Pietro Fittipaldi. Le Français sera de retour le mois prochain au Grand Prix de Détroit.