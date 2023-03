F1 – GP de Bahrein : Victoire de Max Verstappen, doublé Red Bull et Alonso sur le podium

Max Verstappen a commencé la saison 2023 à Bahrein par une victoire, comme il avait terminé la précédente à Abu Dhabi au terme d’un championnat où il s’était octroyé 15 des 22 Grand Prix.

C’est en revanche la première fois qu’il impose sur le circuit de Sakhir, signant ainsi son 36è succès en Grand Prix après avoir la veille signé la pole position.

Dans une course qu’il a nettement dominé, le Néerlandais a devancé son coéquipier, le Mexicain Sergio Perez et l’Espagnol Fernando Alonso sur Aston Martin.

Charles Leclerc contraint à l’abandon au 41è tour sur panne moteur de sa Ferrari alors qu’il était 3è laisse échapper des points précieux dans la course au titre mondial qu’il convoite. Carlos Sainz l’autre pilote de la Scuderia termine devant la Mercedes de Lewis Hamilton.

Week-end très mitigé chez Alpine. En partant 20è Pierre Gasly réussi tout de même à rentrer dans les points en terminant 9è et s’adjuge le point du meilleur tour en course



Quant à Esteban Ocon qui s’était élancé de la 9è position, il fut contraint de rentrer au stand dans les premiers tours pour changer son aileron avant endommagé alors qu’il venait de se voir infliger 5 secondes de pénalités pour « mauvaise position sur la grille de départ ».

Mais lors de sa pénalité le temps n’a pas été respecté par ses mécaniciens si bien qu’il a écopé de 10 secondes supplémentaires. Et pour couronner le tout, Esteban Ocon a reçu de nouveau 5 secondes de pénalités pour excès de vitesse en sortant des stands.

Le Français a finalement abandonné au 43è tour.

Prochain Grand Prix le 19 mars à Djeddah en Arabie Saoudite

