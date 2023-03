C’est sur le circuit de Sakhir à Bahreïn que débutent des hostilités du 74e championnat du monde de Formule 1. Couronné lors des deux dernières années, le Néerlandais Max Verstappen s’affiche encore comme le grand favori à sa succession. Le pilote Red Bull, fort de ses 35 victoires en Grand Prix, dont 15 l’an passé, est à 25 ans au meilleur de sa forme physique et mentale, et possède la voiture la plus aboutie du plateau.

Mais surtout, il bénéficie de la part de son écurie du statut de pilote numéro 1, ce qui lui donne tous les avantages par rapport à l’autre pilote Red Bull, le Mexicain Sergio Perez. Si Max Verstappen remporte le titre mondial à l’issue de cette saison 2023, il égalera Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart et Jack Brabham, qui furent triple couronnés par le passé.



Si les erreurs de stratégies observées l’an passé chez Ferrari sont enfin gommées, Charles Leclerc pourrait bien se mêler à la lutte pour le titre. Le Monégasque, désormais dirigé par le Français Frédéric Vasseur, espère aussi une monoplace plus rapide, elle qui a été chronométrée à 326,6 km/h lors des essais hivernaux contre 326,9 km/h à la Red Bull.

Lewis Hamilton toujours en quête d'une huitième couronne

Chez Mercedes, pilotes, stratèges et ingénieurs semblent avoir retrouvé des couleurs après de gros soucis de marsouinage l’an passé sur la monoplace. Lewis Hamilton, toujours en quête d’une historique huitième couronne mondiale, va tout faire pour réaliser cet objectif. Mais il ne pourra pas compter sur l’aide de son jeune et ambitieux compatriote George Russell, qui a goûté aux joies de la victoire l’an passé au Brésil.



Les autres pilotes et écuries, moins fortunées, semblent moins armées pour aller conquérir un titre mondial. Par contre, sur une course, le podium mais aussi la victoire semblent atteignables pour des pilotes comme l’Espagnol et double champion du monde Fernando Alonso sur Aston Martin, les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly au volant de l’Alpine et bien sur Carlos Sainz Jr (Ferrari) et Sergio Perez (Red Bull).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info