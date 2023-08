F1 – GP d’Italie : Pierre Gasly peut-il rééditer l’exploit de 2020 ?

Au volant de son Alpine, Pierre Gasly a retrouvé des couleurs. Peu en veine lors des premiers Grand Prix de la saison, le Normand reste sur deux belles performances, une troisième place lors de la course sprint à Spa en Belgique et la troisième marche du podium à Zandvoort dimanche 27 juin après être parti douzième.

« C'était une course incroyable. Nous avons pris des décisions audacieuses, tout a très bien exécuté et sommes repartis avec un résultat mérité. Toute l’équipe mérite ce résultat et c’était un sentiment formidable pour moi de voir qu’après la course tous les visages étaient en fête. J’espère que cela renforcera notre confiance à tous et que nous pourrons obtenir davantage de résultats comme celui-ci. »

C’est désormais vers Monza, lieu de bons souvenirs pour le Français, que l’objectif se tourne avec la tenue dimanche 3 septembre du Grand Prix d’Italie, à quelques pas du domicile du pilote Alpine.

l’objectif est de répéter un jour ce résultat Pierre Gasly

« Je vis à Milan, donc bien sûr, c'est un endroit très spécial pour moi. Le Grand Prix d'Italie est une course semi-à domicile pour moi puisque je reste à la maison pour le week-end de course, donc c'est très sympa ! Monza est le lieu de ma première victoire en Formule 1 en 2020 et j’en garde de très bons souvenirs. Ce fut une journée vraiment spéciale et dont je me souviendrai pour toujours. »

Sa première victoire en Formule 1 au volant d’une AlphaTauri appartient désormais au passé pour Pierre Gasly désormais pilote de l’écurie Française, mais le Normand l’avoue : « l’objectif est de répéter un jour ce résultat, mais en attendant, nous resterons réalistes sur ce qui est possible ce week-end. Ce sera un week-end difficile mais nous allons travailler dur dans notre préparation pour viser le plus haut possible »

Reste que la victoire paraît inaccessible pour Gasly et Alpine tant Red Bull et son maestro Max Verstappen survolent les débats depuis le début de la saison. Ce devrait de nouveau être le cas à Monza où les Ferrari supportées par des dizaines de milliers de tifosi seront aussi de redoutables adversaires.

