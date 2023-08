F1 – GP des Pays Bas : « Zandvoort est un nouveau départ » pour le nouveau directeur de course d’Alpine

Sixième au championnat constructeur loin, très loin des objectifs affichés en début de saison, l’écurie Française a vécu une fin de première partie de championnat plutôt mouvementée avec les licenciements successifs de son PDG Laurent Rossi, puis du directeur d’écurie Otmar Szafnauer et des ingénieurs Alan Permane et Pat Fry.

C’est désormais Bruno Famin, ancien patron de Peugeot Sport qui assume l’intérim de l’équipe Alpine F1 et qui tiendra son rôle pour la première fois au Grand Prix des Pays-Bas. "Les semaines qui ont précédé la pause estivale n'ont pas été faciles pour tout le monde dans l'équipe. Il est important maintenant pour nous de garder la tête froide, de travailler dur et collectivement. Zandvoort est un nouveau départ passionnant pour nous tous et je suis sûr que tout le monde dans l'équipe est prêt à relever le défi. »

Nous devons trouver des solutions pour rétablir rapidement notre niveau Bruno Famin

Alors qu’Esteban Ocon et Pierre Gasly, les deux pilotes français, ont profité de leur famille lors de cette trêve et se disent prêts à tout donner pour les dix dernières courses de la saison, Bruno Famin tempère en expliquant « qu’en termes d’objectifs finaux, nous ne placerons aucun chiffre. Jusqu’à présent, cette saison les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes et nous devons trouver des solutions pour rétablir rapidement notre niveau de performance. Nous avons démontré ce que nous pouvons réaliser – par exemple le podium d’Esteban à Monaco, la troisième place de Pierre au Sprint de Spa – et nous devons prendre ces moments comme une source de motivation »



