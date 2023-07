F1 – GP de Belgique : Max Verstappen encore et toujours

Pourtant parti en sixième position en raison d’un changement de boite de vitesse, le double champion du Monde en titre a confortablement remporté dimanche 30 juillet 2023 la 12è manche du championnat sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Après avoir avalé la Ferrari de Charles Leclerc qui s’était élancé en pole position puis son co-équipier Sergio Perez sur sa Red Bull, Max Verstappen a pris la tête au 14è tour pour ne plus la lâcher les 40 tours suivants.

Au passage du drapeau à damier, il devance Sergio Perez de plus de 20 secondes, la troisième place de ce Grand Prix de Belgique revenant à Charles Leclerc. Lewis Hamilton (Mercedes) termine 4è devant Fernando Alonso (Aston Martin) et George Russell (Mercedes).

C’est la 45è victoire de Max Verstappen en Formule 1, sa 10è cette saison, sa troisième d’affilée sur le circuit Belge. C’est surtout la 12è victoire d’affilée en une seule saison pour Red Bull ce qui fait de l’écurie Autrichienne la seule à réaliser cet exploit, battant McLaren qui avait remporté 11 victoires lors de la saison 1988 avec Alain Prost et Ayrton Senna. Si l’on ajoute le succès de Max Verstappen à Abou Dhabi lors du dernier Grand Prix de la saison 2022, c’est le 13 succès de suite pour Red Bull.

Ocon 8è - Gasly 11è

Chez Alpine les deux Français ont fait une course sérieuse malgré le manque de performance de leur monoplace. Esteban Ocon parti en 14è position termine 8è quant à Pierre Gasly, 3è de la course sprint samedi 29 juillet, il passe la ligne d’arrivée en 11è position.

Au classement des pilotes Max Verstappen s’envole avec désormais points 125 d’avance sur Sergio Perez et 163 sur Fernando Alonso et Lewis Hamilton.

Prochain Grand Prix le 27 août à Zandvoort (Pays-Bas) après la trêve estivale



