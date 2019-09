F1 - GP d'Italie : les Tifosi sous le charme de Charles Leclerc

publié le 06/09/2019 à 15:53

Plus de 10.000 personnes mercredi 4 septembre sur la Place du Dôme de Milan pour fêter le 90e anniversaire de la Scuderia, des dizaines de milliers de fans depuis jeudi 5 septembre autour de l’Autodromo de Monza : l’accueil de la nouvelle coqueluche des Tifosi est impressionnante sur les terres de Ferrari, où Charles Leclerc savoure, avec la simplicité qui le caractérise.

Car quoiqu’on en dise, le Monégasque de 21 ans a franchi un cap. Il fait désormais parti des pilotes Ferrari à avoir remporté un Grand Prix, dimanche 1er septembre à Spa-Francorchamps, en Belgique. Une victoire qui n’a fait qu’attiser les désirs des supporters de la marque italienne, qui attendent désormais un succès à Monza qui fuit la Scuderia depuis celui de Fernando Alonso en 2010.

En 13 courses au volant de la Ferrari, Charles Leclerc a donc conquis le public, les fans, mais aussi la presse Italienne, généralement pas tendre quand les pilotes Ferrari ne performent pas. "Mais lui, il a autre chose, explique Cristiano Chiavegato journaliste à la Stampa. Il incarne les valeurs de la marque mais il est surtout un futur grand champion.

Ça me retire un poids d’avoir enfin gagné une course Charles Leclerc Partager la citation





Sur l’ultra rapide circuit de Monza, le Monégasque, qui bénéficie ce week-end d’une version améliorée du moteur Ferrari, va donc essayer de doubler la mise. "Ça me retire un poids d’avoir enfin gagné une course, mais avec la pluie annoncée cela risque de compliquer les choses, a expliqué Charles Leclerc en conférence de presse. Mais je vais tout faire pour ne pas décevoir les Tifosi. Et pour cela il faudra tout faire à la perfection comme en Belgique".



Arrivé chez Ferrari en début de saison pour épauler le quadruple champion du monde Sebastian Vettel, Charles Leclerc est désormais à 12 points de l’Allemand au classement mondial des pilotes. Mais au volant de la Ferrari numéro 16, il ne fait que mesurer sa côte de popularité grandissante.