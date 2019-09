publié le 01/09/2019 à 13:13

Émotion et recueillement ont dominé ce dimanche 1er septembre au matin sur le circuit de Spa Francorchamps en Belgique où doit se dérouler le Grand Prix de Belgique de Formule 1, après le décès, la veille, d'Anthoine Hubert. Apportés par les spectateurs, de nombreux portraits du sportif ont fleuri tout autour du circuit et dans le paddock les pilotes, patron et membres des écuries sont abattus.

C’est le cas du pilote Toro Rosso Pierre Gasly, ami d’enfance d’Anthoine Hubert : "Je n’ai pas de mots. Depuis tout jeune nous avons tant partagé tous les deux, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée. Je suis dévasté", lance le Normand très éprouvé.

Depuis l’annonce du décès d’Anthoine Hubert, 22 ans, samedi après-midi lors de la course de Formule 2, les hommages se multiplient. À commencer par le président de la FIA Jean Todt : "Immense tristesse après le décès d’Anthoine Hubert lors de la course de F2 à Spa. Au nom de la FIA, je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à l’équipe Arden. Tous mes vœux de rétablissement à Juan Manuel Correa sérieusement blessé dans l’accident".

Départ de la deuxième course de Formule 3 (ex-GP3) dont Anthoine Hubert est toujours le champion en titre #RIP #BelgiumGP #Spa #F1 pic.twitter.com/U8hFguhQSk — Kevin Erkeletyan (@KErkeletyan) September 1, 2019

Le champion du monde en titre de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton a lui aussi réagi. Le pilote Mercedes se dit "dévasté" "Dieu protège ton âme, Anthoine. Mes prières et mes pensées sont avec toi et ta famille aujourd'hui. Si l'un d'entre vous qui regarde et apprécie ce sport pense un instant que ce que nous faisons est sûr, c'est une énorme erreur. Tous ces pilotes mettent leur vie en jeu lorsqu'ils prennent la piste, et les gens doivent y être sérieusement sensibles, car ce n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ni de la part des fans, ni de la part de certaines personnes qui travaillent dans ce sport. En ce qui me concerne, Anthoine est un héros, car il a pris ces risques pour poursuivre ses rêves. Je suis tellement triste que ce soit arrivé. Souvenons-nous de lui. Repose en paix, mon frère".

Le récent vainqueur des 500 miles d’Indianapolis, le français Simon Pagenaud à quant à lui exprimé une "journée noire pour le sport automobile. Une étoile française Antoine Hubert brillait sur la scène de la F2. Nous pensons à Antoine et sa famille dans ce moment extrêmement douloureux !".

Dans l’écurie Renault Sport F1 Team c’est aussi la consternation. Anthoine Hubert faisait partie de la Renault Sport Académie. "Nos pensées accompagnent les amis et la famille d'Anthoine dans ce moment tragique", a déclaré Cyril Abiteboul le directeur général de Renault F1. "Anthoine était un jeune homme brillant. Ses performances et son comportement en piste comme en dehors en faisaient un vrai gentleman, et c'était un plaisir et un honneur de l'avoir au sein de notre Academy. Il manquera cruellement à nos équipes à Enstone et Viry. Son esprit restera dans l'équipe et nous courrons en sa mémoire".



Ce dimanche matin avant la course de Formule 3, (la course de Formule 2 a été annulée) tous les pilotes du paddock se sont retrouvés sur la ligne droite des stands auprès de la famille du pilote décédé et autour de son casque. Une minute d’applaudissements a été observée. Une minute de silence commencera à 14 heures 53, dimanche 1er septembre.



De son côté, le pilote Américain Juan Manuel Correa, impliqué dans l’accident qui a coûté la vie au jeune Français, à été opéré aux jambes et à la colonne vertébrale dans la nuit de samedi à dimanche 1er septembre. Son état est jugé stable.