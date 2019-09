Grand Prix d’Italie : Anthoine Hubert dans toutes les pensées

publié le 05/09/2019 à 11:48

Le décès tragique d’Anthoine Hubert n’est pas prêt de s’effacer des mémoires. Après l’immense choc, après les premiers hommages, l’heure est maintenant à l’enquête ouverte par le parquet de Liège pour "homicide involontaire à la charge de X".

Mais pendant que la justice va tenter de déterminer les causes exactes de l'accident survenu samedi dernier sur le circuit de Spa-Francorchamps, le spectacle continu. Et ce week-end, c’est à Monza que les Formule1 et les Formule 2 vont reprendre la piste. Toutes, sauf une, celle d’Anthoine.

Dans le paddock, l’écurie Arden pour laquelle le jeune Chartrain courrait, a décidé de ne pas la mettre en piste. Dans le box, seuls l’avant de la monoplace floquée du numéro 19 et le portrait du champion ont été exposés. Et nombreux sont les passionnés à passer devant.

"C’est terrible ce qui est arrivé à ce champion", explique ce supporter Italien. À ses côtés, un Parisien venu assister au GP d’Italie se recueille quelques instants devant le stand de l’écurie. "Partir si jeune alors qu’il était promis à un bel avenir, ce n’est pas juste", lance-t-il

La course de Formule 2 se déroulera tout de même ce week-end sur l’autodromo où manquera également la monoplace de l’Américain Juan Manuel Correa impliqué dans l’accident fatal à Anthoine Hubert dont les obsèques se dérouleront mardi prochain en la cathédrale de Chartres.

Ce week-end à Monza, comme la semaine prochaine en Eure et Loir, tout le monde du sport automobile, pilotes, patrons d’écuries mais aussi tous ses amis devraient, auprès de ses proches lui rendre un vibrant hommage, à la hauteur du talent du champion.