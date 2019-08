publié le 29/08/2019 à 20:44

Ce qui était une certitude depuis plusieurs jours a été confirmé ce jeudi 29 août à Spa en marge du Grand Prix de Belgique, le Français Esteban Ocon sera au volant d’une voiture Française l’année prochaine.

L’officialisation de la part de Renault F1 Team a eu lieu en début d’après-midi alors que dans la matinée, Mercedes avait confirmé le Finlandais Valtteri Bottas comme deuxième pilote de l’écurie Allemande pour 2020.

Pendant plusieurs semaines, Toto Wolf le patron de l’écurie avait laissé planer le doute sur le choix de son second pilote entre le Finlandais actuel titulaire et dauphin de Lewis Hamilton au classement des pilotes et le Français Esteban Ocon pilote de réserve depuis son éviction l’an passé de l’écurie Force India.

Esteban Ocon débarque chez Renault

Esteban Ocon débarque donc chez Renault en lieu et place de l’Allemand Niko Hulkenberg. Il fera équipe avec l’Australien Daniel Ricciardo arrivé cette saison dans l’écurie française.

Esteban Ocon a déjà collaboré avec Renault. C’était en 2016 lors de la renaissance de Renault Sport F1 où il avait intégré l’écurie en tant que pilote de réserve et pilote essayeur, derrière les titulaires Kevin Magnussen et Jolyon Palmer.

À cette époque, et prêté par Mercedes, il avait pu rouler sur la RS16 mais dès le mois d’août de cette même année 2016, il avait intégré l’écurie Manor Racing en remplacement de Rio Haryanto.

Premier Grand Prix à 19 ans

C’est à Spa qu’il a disputé son premier Grand Prix devenant ainsi à 19 ans et 345 jours le plus jeune pilote français au départ d'une épreuve de Formule 1. Il disputera les neuf Grand prix suivants avec l’écurie britannique avant de signer chez Force India pour la saison 2017 en remplacement de Niko Hulkenberg transféré chez Renault.



Après deux saisons complètes et 41 Grand Prix avec Force India rebaptisée Racing Point le Normand fut contraint de laisser sa place à Lance Stroll, fils du nouveau propriétaire de l’écurie. Il devient alors pilote de réserve chez Mercedes.

Un natif d'Évreux

Fils de garagiste, Esteban Ocon est né à Evreux dans l’Eure où habitent ses parents. Après avoir découvert le karting à l’âge de 4 ans, le pilote français a passé quatre saisons dans différentes formules de monoplaces et remporté en 2014 le championnat d’Europe de Formule 3 puis l’année suivante de GP3 Series avant de découvrir la Formule 1.



Le dernier Français à avoir piloté une Renault F1 c’est Romain Grosjean qui avait disputé 7 Grand Prix en 2009. D’illustres pilotes tricolores ont par le passé fait le bonheur de la marque au losange : Jean Pierre Jabouille, René Arnoux, Alain Prost et Patrick Tambay