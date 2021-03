F1 : écuries, pilotes, GP, nouveautés... Ce qu'il faut savoir sur la saison 2021

publié le 24/03/2021 à 17:20

Sur le papier, la saison 2021 s’annonce palpitante puisqu’elle sera la plus longue de l’histoire de la Formule 1 avec 23 Grands Prix de mars à décembre, si la pandémie ne vient pas perturber le calendrier.

Pour l’instant, le public n’est pas autorisé à assister aux courses, sauf pour le GP inaugural de Bahreïn, où seules les personnes complètement vaccinées (deux semaines après avoir reçu la deuxième dose) et remises du coronavirus (deux semaines depuis la date de l'infection) seront admises autour du circuit.

Pour cette nouvelle saison, les essais libres vont, par mesure d’économies, passer de 90 à 60 minutes le vendredi et le samedi matin. Pas de changements par contre pour les qualifications qui se dérouleront le samedi, et la course le dimanche. La Formule 1 travaille aussi pour introduire une course sprint le samedi sur trois rendez-vous à Silverstone, Monza et Interlagos.

Hamilton vise un huitième sacre historique

Pour sa 15e saison en F1, le Britannique Lewis Hamilton, recordman du nombre de victoires en GP (95) va tenter de glaner une huitième et historique couronne mondiale au volant de sa Mercedes. L'écurie allemande est d'ailleurs l'une des rares à n’avoir pas changé de pilote à l’intersaison.

Chez Red Bull, le Mexicain Sergio Perez a remplacé le Thaïlandais Alexander Albon, devenu pilote de réserve. L'Australien Daniel Ricciardo est arrivé chez McLaren (désormais motorisé par Mercedes) en remplacement de Carlos Sainz Jr., parti chez Ferrari pour palier au départ de l'Allemand Sebastian Vettel, qui a signé chez Aston Martin.

Räikkönen le plus âgé

Le double champion du monde espagnol Fernando Alonso fait quant à lui son retour à la compétition chez Alpine, alors que trois "rookies" vont faire leur début : le Japonais Yuki Tsunoda chez AlphaTauri à la place du Russe Daniil Kvyatt, l'Allemand Mick Schumacher et le Russe Nikita Mazepin chez Haas, le Danois Kevin Magnussen et le Franco-Suisse Romain Grosjean n’ayant pas été conservés.

En revanche, pas de changements chez Williams, désormais dirigé par le Français François-Xavier Demaison, ancien directeur technique de Volkswagen Motorsport. Idem chez Alfa Romeo, où le Finlandais Kimi Räikkönen et ses 330 Grands Prix au compteur sera le pilote le plus âgé du plateau : il fêtera ses 42 ans en octobre prochain.

Tsunoda le plus petit

Le plus jeune concurrent parmi les 20 pilotes au départ de cette 72e édition du championnat du monde de Formule 1 sera le Japonais Yuki Tsunoda (21 ans le 11 mai), qui est également le plus petit (1,59 m) ; c'est le Français Esteban Ocon (Alpine) qui est le plus grand (1,86 m).



Enfin il y aura cette année quatre champions du monde sur la piste : Lewis Hamilton (7 fois), Sebastian Vettel (4), Fernando Alonso (2) et Kimi Räikkönen (1). Ce dernier disputera sa 19e saison en F1, égalant ainsi le record du Brésilien Rubens Barrichello.