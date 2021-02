Premiers essais concluants pour Romain Grosjean en IndyCar

publié le 24/02/2021 à 08:35

Le sourire aux lèvres, Romain Grosjean a bouclé, avec succès, un premier test en IndyCar ce mardi 23 février sur le circuit de Barber en Alabama où se déroulaient les premiers roulages d'avant saison.

Le pilote franco-suisse a bouclé 83 tours à bord de sa Dallara n°51 de l’écurie Dale Coyne Racing. «C'était agréable d'être de retour dans une voiture de course. C’est évidemment une nouvelle voiture et j’ai dû m'adapter un peu à ma nouvelle position de conduite et découvert les joies de ne pas avoir de direction assistée. Je ne regrette pas toutes les heures passées à la salle de sport"

Romain Grosjean qui ne s’était plus installé dans une monoplace depuis son accident le 29 novembre dernier sur le circuit de Sakhir a pu évoluer à bord de sa nouvelle voiture tout au long de la journée, s’offrant même quelques frayeurs.

Romain Grosjean au volant de sa Dallara Crédit : Dale Coyne Racing

Compte tenu de l’état de ses mains qui portent encore les séquelles de son accident, Romain Grosjean a affirmé à l’issue de cette journée que tout s'était bien passé. "Il y a une belle grosse ampoule sur mon pouce gauche, ce qui n’est pas joli, mais pour la conduite, c’était OK »

Avant le début du championnat IndyCar le 18 avril prochain à Birmingham en Alabama, Romain Grosjean effectuera une nouvelle journée complète d'essais le lundi 1er mars au Weathertech Raceway Laguna Seca.