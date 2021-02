Formule 1 : Voici la nouvelle Alpha Tauri de Pierre Gasly

publié le 19/02/2021 à 09:43

Après McLaren en début de semaine, c’est la Scuderia AlphaTauri qui a dévoilé ce vendredi 19 février sa nouvelle voiture pour la saison 2021. Il s’agit de l'AT02, une monoplace en carbone composite motorisée par Honda qui est cette année dans une toute nouvelle livrée bleu et blanc mat.

Après une première saison réussie, notamment grâce à la victoire obtenue par Pierre Gasly à Monza l’an passé, la formation italienne va chercher cette année à devenir encore plus compétitive en faisant confiance à un nouveau couple de pilote.

L'Alpha Tauri AT02 Crédit : Scuderia Alpha Tauri

Nouveau chef d'équipe, le pilote Français est désormais rejoint par Yuki Tsunoda, 20 ans, troisième du championnat FIA F2 2020 et premier pilote japonais à courir en F1 depuis 2014.

«La décision de choisir Pierre et Yuki en 2021 a été prise car la philosophie de la Scuderia AlphaTauri est toujours de donner aux jeunes pilotes talentueux du programme Red Bull Junior l'opportunité de passer à la F1 et de les éduquer » explique le directeur de l'équipe, Franz Tost qui ajoute «Avec Pierre nous avons un pilote expérimenté, qui peut aider notre recrue japonaise à se développer plus rapidement »,

« Cette année, j'espère que nous pourrons faire un pas en avant, qui nous permettra d'être plus près de l'avant du milieu de terrain » ajoute Pierre Gasly. Nous devons voir comment la voiture se déroule à Bahreïn et ensuite nous en saurons plus. Mais la clé sera la cohérence et ne pas commettre d'erreur »

Les deux pilotes feront leurs débuts en piste lors des essais de pré-saison du 12 au 14 mars à Bahreïn où se déroulera également le premier Grand Prix de la saison le 28 mars.