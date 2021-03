Formule 1 : Alpine dévoile sa monoplace

publié le 02/03/2021 à 17:28

L’Alpine A521 dévoilée par l’écurie Française va arborer cette année une livrée frappée de bleu, blanc et rouge, synonyme de l’héritage et du pédigrée d’Alpine dans le sport automobile. La monoplace propulsée par le moteur Renault E-Tech 20B 1.6L V6 est une évolution de la R.S.20, qui a disputé le championnat du Monde 2020.

«C'est une vraie joie de voir le nom Alpine puissant et vibrant sur une Formule 1. C’est un nouveau départ, basé sur une histoire de 40 ans. J'ai hâte que la saison commence » a expliqué Luca De Meo, PDG du Groupe Renault.

L'Alpine sera confiée à Esteban Ocon et Fernando Alonso. Fernando revient en Formule 1 après une pause de deux ans, rejoignant la formation avec laquelle il a remporté ses deux championnats du monde des pilotes de Formule 1 en 2005 et 2006. Esteban - qui entame sa deuxième année avec l'équipe - cherchera à s'appuyer sur une solide campagne 2020 qui a vu le joueur de 24 ans marquer son tout premier podium en Formule 1 au Grand Prix de Sakhir 2020.



L'Alpine qui sera confiée à Fernando Alonso et Esteban Ocon Crédit : Alpine F1 Team

« J'adore les nouvelles couleurs alpines et en tant que Français, c'est une grande fierté de porter le drapeau français sur la voiture. Je me sens plus préparé que l'an dernier et je veux commencer la saison au même niveau que j'ai terminé l'année dernière. Travailler avec Fernando va être fantastique »

«Je suis très heureux d’être de retour en Formule 1 a déclaré de son côté Fernando Alonso J'ai travaillé dur pour me préparer à reprendre la course en Formule 1. Nous savons que ce sera une saison très compétitive, mais nous sommes prêts à relever le défi. La voiture a fière allure et j'ai de bons souvenirs de course avec du bleu en Formule 1. »