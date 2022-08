Formule 1 : en 2026, les monoplaces rouleront à l'électricité et avec un carburant 100% durable

C'est une petite révolution dans le monde de la Formule 1 et cela prouve, une fois de plus, que le sport automobile est à l’origine des évolutions de la voiture du futur.

Dans ce contexte, le Conseil mondial du sport automobile a dévoilé le 16 août, le nouveau règlement sur les moteurs des Formule 1 attendus en 2026. Celui-ci verra une augmentation du déploiement de l'énergie électrique jusqu'à 50% par rapport aux niveaux actuels et l’introduction de carburants synthétiques durables "dans notre objectif d'offrir des avantages aux usagers de la route et de réaliser notre objectif de zéro carbone d'ici 2030", a réagi le président de la FIA Mohammed ben Sulayem.



Le spectacle des courses de Formule 1 sera toujours aussi intense car, selon la FIA, les moteurs auront des performances similaires à ceux des modèles actuels, "utilisant des moteurs à combustion interne V6 de grande puissance et à haut régime" mais avec un débit de carburant réduit.



Ce nouveau règlement devrait séduire Porsche, très à la pointe pour la production de carburants de synthèse. Depuis plusieurs mois, tout laisse à penser que Porsche devrait s'associer à Red Bull pour un retour de la marque du groupe Volkswagen en Formule 1 en 2026. Une officialisation de cette union devrait prochainement être annoncée.

