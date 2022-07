Formule 1 : le rêve à moitié réalisé du Français Hadrien David

C’est avec le sourire que Hadrien David est arrivé mercredi 6 juillet sur le circuit de Budapest où il va disputer le week-end prochain la 6e manche du Championnat d'Europe de Formule Alpine. Vice-champion l’an passé, le Royannais de 18 ans espère bien accrocher une deuxième victoire cette saison après celle obtenue en mai dernier au Grand Prix de Monaco.

"L’objectif est évidemment de remporter ce championnat pour passer l’an prochain à l’étage supérieur et viser la Formule 1 dans quelques années, explique celui qui, en tant que membre de l’Alpine Academy, était le week-end dernier invité à assister au GP de Grande-Bretagne dans le stand de Esteban Ocon et Fernando Alonso.

"C’était une expérience incroyable qui me donne de plus en plus envie d’accéder à ce rêve d’être un jour pilote de Formule 1, confie Hadrien David. Mais je sais que le chemin est encore long et qu’il va falloir que je performe à chaque course".

Année bien remplie

Ce qui est sûr, c’est que l’année 2022 est déjà pleine de satisfaction pour le jeune homme, qui fut en 2019 le plus jeune champion de France de Formule 4 de l’histoire à seulement 15 ans. Cette année, il a fêté ces 18 ans en février, a obtenu son permis voiture, son Bac, s’est imposé en Principauté et sera dès la rentrée de septembre élève à Sciences-Po Paris.



Hadrien David reçu à SciencesPo Crédit : twitter @hadriendavid

"C’est dur de concilier les deux, c’est dur de dire à ses copains que le soir on ne peut pas sortir car il faut réviser ou se préparer pour une course. Mais c’est la vie que j’ai choisi. J’ai réalisé mon premier rêve, celui d’entrer à Sciences-Po. J’espère réaliser le second et être un jour en Formule 1".

Pilote de l’écurie R-Ace GP, Hadrien David porte les couleurs de l’équipe de France FFSA Circuit 2022, comme Théo Pourchaire qui évolue en Formule 2, Victor Martins et Isack Hadjar qui brillent en Formule 3 et comme Esteban Masson qui participe lui aussi au Championnat d'Europe de Formule Alpine.

Cette filière de la Fédération Française du Sport Automobile a par le passé formé et soutenu des pilotes comme Romain Grosjean, Simon Pagenaud, Jean-Éric Vergne et plus récemment Pierre Gasly et Esteban Ocon.



