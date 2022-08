F1 : le Grand Prix de France supprimé pour la saison 2023

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, c'est désormais confirmé. Lors d'un point presse où étaient conviés plusieurs médias internationaux, le patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, a annoncé que le Grand Prix de France ne se tiendra pas lors de la saison 2023. Le contrat qui liait les organisateurs français et la FOM, détenteur des droits commerciaux de la F1, prend fin cette année et n'a donc pas été renouvelé.

Domenicali a néanmoins assuré qu'il ne fermait pas la porte à un retour de la discipline en Hexagone : "On reste en discussions avec la Fédération et même le gouvernement", a-t-il assuré dans des propos relayés par nos confrères de L'Équipe. Cette décision était néanmoins attendue par les organisateurs français, qui doivent faire face à une concurrence sévère ainsi qu'à la volonté du directoire de la F1 de promouvoir de nouvelles pistes et ambiances.

"Il est vrai que nous travaillons avec d'autres promoteurs pour voir s'ils sont prêts à s'engager. Nous voulons trouver le bon équilibre, au moins un tiers en Europe, un tiers en Extrême-Orient, et l'autre en Amérique/Moyen-Orient", a notamment déclaré le patron de la F1.

Il a ensuite confirmé la possibilité de voir, dans les années à venir, une rotation s'installer entre les différents circuits : "Une possibilité, non pas l'année prochaine, mais à l'avenir, pourrait être de trouver cette sorte de rotation qui permettrait à chacun de faire partie du calendrier. C'était une demande de certains promoteurs locaux. Nous parlons de 2024 ou de 2025 maximum pour commencer avec cette approche."ù

