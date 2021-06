Au lendemain de sa victoire en patron à Landerneau, terme de la 1re étape, Julian Alaphilippe peut signer le doublé, dimanche 27 juin, à Mûr-de-Bretagne et ainsi conforter son maillot jaune de leader. Le parcours de 183,5 km au départ de Perros-Guirec se conclut par une double ascension de 2 km à 6,9 % de pente moyenne, la première à 15 km de l'arrivée, la seconde en conclusion de l'étape.

À noter que des bonifications sont accordées à l'arrivée comme pour toutes les étapes en ligne (10, 6 et 4 secondes) mais aussi lors de la première ascension en tant que point-bonus (8, 5 et 2 secondes). Après l'Australien Cadel Evans, qui s'était imposé en 2011 en prélude à sa victoire finale cette année-là, Alexis Vuillermoz (2015) et l'Irlandais Dan Martin (2018) ont inscrit leur nom au palmarès de l'étape des Mûrois.

Tour de France 2021 : le profil de la 2e étape Crédit : Sophie RAMIS, Kenan AUGEARD / AFP

Le film de l'étape :

14h08 - A 146,4 km de Mûr-de-Bretagne, l'avance est à 4'00



14h02 - L'avance de l'échappée est maintenant de 3'45''



13h54 - Les coureurs traversent Lannion. Comme prévu, l'avance des six hommes de tête augmentent : 2'52" à 156,5 km de Mûr-de-Bretgane.



13h46 - Cette fois, l'échappée semble partie. On retrouve à l'avant le porteur du maillot à pois, le Néerlandais Ide Schelling (Bora), les Français Anthony Perez (Cofidis) et Jérémy Cabot (TotalEnergies), l'Australien Simon Clarke (Qhubeka NextHash), le Belge Edward Theuns (Trek-Segafredo) et l'Allemand Jonas Koch (Intermarché - Wanty Gobert). 1 minute et 25 secondes d'avance sur le peloton à 162,5 km de l'arrivée.



13h42 - Le quatuor de tête ne parvient pas à prendre la large, Ide Schelling est sur le point de faire la jonction avec Jérémy Cabot.

13h36 - Le Français Anthony Perez a été rejoint par trois autres coureurs à l'avant. Le porteur du maillot à pois Ide Schelling est en contre, le peloton pointé à 21 secondes.

13h33 - Anthony Perez, dans l'échappée hier, est encore à l'avant en ce début d'étape.



13h28 - Peloton toujours groupé après 7 km, en file indienne, à près de 80 km/h.



13h25 - Julian Alaphilippe a dû se faire poser des points de suture sur un genou.

13h22 - La voiture de Christian Prudhomme s'est écartée, c'est parti avec évidemment déjà des attaquants à l'œuvre et un peloton en file indienne.

13h17 - Chris Froome est bien au départ de cette 2e étape.



13h14 - Quatre coureurs ont été contraints de jeter l'éponge samedi. Le premier à avoir abandonné est l'Allemand Jasha Sütterlin (DSM), impliqué dans la première chute du jour à 45 km de la ligne et touché au poignet droit ainsi qu'au coude. Cyril Lemoine (BB Hotels) a quitté la course avec quatre côtes cassées et un pneumothorax modéré et le champion de Lituanie Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale. L'Espagnol Marc Soler (Movistar) a terminé l'étape malgré trois côtes fracturées, mais ne sera pas au départ dimanche à Perros-Guirec (Côtes d'Armor).



13h10 - Le départ fictif vient d'être donné dans un décor idyllique.

13h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 2e étape.