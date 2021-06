Tour de France 2021 : 3e étape Lorient-Pontivy lundi 28 juin

Après deux premières étapes accidentées, les sprinteurs et leurs équipiers se tiennent prêts à sauter sur l'occasion. La 3e étape du Tour de France 2021 leur semble promise. Le parcours de 182,9 km, qui part de Lorient, sillonne le département du Morbihan en passant par la baie de Quiberon et traverse de nombreuses localités. Il comporte seulement deux côtes classées en 4e catégorie, à Plumelec à la mi-course et à Pluméliau (km 148).

Le final présente une descente à l'entrée de Pontivy. L'arrivée est jugée au bout d'une longue ligne droite de 1.400 mètres. L'Australien Caleb Ewan, deux fois victorieux l'an passé, et le Français Arnaud Démare sont les noms le plus souvent cités mais les vétérans britannique Mark Cavendish (36 ans et 30 étapes) et allemand André Greipel (38 ans et 11 étapes) sont eux aussi présents dans le peloton de départ.

Il ne faut pas non plus oublier les champions de Belgique (Wout Van Aert), d'Italie (Sonny Colbrelli) et de Slovaquie (Peter Sagan), ou encore le Français Nacer Bouhanni. Départ fictif de Lorient à 13h10, réel à 13h20. Arrivée à Pontivy prévue entre 17h30 et 18h.