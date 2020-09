publié le 15/09/2020 à 12:45

La troisième et dernière semaine de ce Tour de France 2020 débute par un hors d'oeuvre alpestre coriace, dans la Chartreuse et le Vercors, mardi 15 septembre. Les montées, plutôt roulantes, présentent une pente modérée. "C'est une étape davantage dédiée aux baroudeurs qu'aux coureurs du classement général", estime le directeur de course Thierry Gouvenou. "Surtout au vu du menu du lendemain..." .

La 16e étape propose un parcours de 164 km intégralement en Isère, entre La Tour-du-Pin et les hauteurs de Villard-de-Lans, à 1.152 mètres d'altitude. La course grimpe jusqu'au célèbre plateau par la montée de Saint-Nizier-de-Moucherotte (11,1 km à 6,5 %), classée en 1re catégorie et délaissée depuis la fin des années 1980.

Au sommet, situé à 20,5 km de l'arrivée, il reste une courte descente avant un final roulant de 2,2 km à 6,5 % (3e catégorie). Dans la première partie de la course, le Tour passe par le col de Porte (2e catégorie, 7,4 km à 6,8 %) puis la côte de Revel (2e catégorie, 6 km à 8 %). L'étape débute par la côte de Virieu (4e catégorie, 2,3 km à 6,8 %).

Tour de France 2020 : le profil de la 16e étape Crédit : Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN / AFP

Le film de la journée :

13h08 - Le départ fictif vient d'être donné. Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot ont clairement affiché leur intérêt pour cette étape.



13h01 - Le départ fictif est repoussé de 3 minutes en raison du passage d'un train.



12h57 - Voici les 40 premiers du classement généeal :



1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 65 h 37:07.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 40.

3. Rigoberto Uran (COL/EF1) 1:34.

4. Miguel Ángel López (COL/AST) 1:45.

5. Adam Yates (GBR/MIT) 2:03.

6. Richie Porte (AUS/TRE) 2:13.

7. Mikel Landa (ESP/BAH) 2:16.

8. Enric Mas (ESP/MOV) 3:15.

9. Nairo Quintana (COL/ARK) 5:08.

10. Tom Dumoulin (NED/JUM) 5:12.

11. Guillaume Martin (FRA/COF) 6:45.

12. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 6:52.

13. Egan Bernal (COL/INE) 8:25.

14. Damiano Caruso (ITA/BAH) 9:02.

15. Warren Barguil (FRA/ARK) 32:27.

16. Richard Carapaz (ECU/INE) 32:55.

17. Sepp Kuss (USA/JUM) 34:37.

18. Pierre Rolland (FRA/VCC) 41:33.

19. Peio Bilbao (ESP/BAH) 43:26.

20. Esteban Chaves (COL/MIT) 57:07.

21. Marc Soler (ESP/MOV) 58:23.

22. Gorka Izagirre (ESP/AST) 1 h 01:11.

23. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 1 h 02:50.

24. Wout van Aert (BEL/JUM) 1 h 12:18.

25. Carlos Verona (ESP/MOV) 1 h 13:31.

26. George Bennett (NZL/JUM) 1 h 15:47.

27. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 1 h 17:04.

28. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 1 h 19:56.

29. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 1 h 20:17.

30. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 1 h 21:49.

31. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1 h 22:47.

32. Daniel Martínez (COL/EF1) 1 h 24:20.

33. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1 h 24:32.

34. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 1 h 24:43.

35. Daniel Martin (IRL/ICA) 1 h 25:10.

36. Romain Sicard (FRA/TDE) 1 h 28:17.

37. Harold Tejada (COL/AST) 1 h 33:49.

38. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 1 h 35:27.

39. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 1 h 35:38.

40. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 1 h 37:55.

...



12h51 - Suite aux teste de dépistage du coronavirus, tous les coureurs sont autorisés à reprendre la route. Ils sont encore 156 en lice sur les 1765 au départ.

12h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.