publié le 02/10/2019 à 11:30

Après 19 matches dans cette Coupe du Monde 2019 de rugby à XV au Japon, l'écart maximal entre deux équipes est de 54 points, en faveur de l'Afrique du Sud face à la Namibie (57-3). Une correction, mais pas vraiment une humiliation, comme celle (record) reçue par cette même Namibie contre l'Australie en 2003 : 142 à 0.

Promis à la défaite face à la Nouvelle-Zélande, mercredi 2 octobre (12h15 heure française), le Canada va tenter de résister et de limiter les dégâts. Comme le XV de France, les All Blacks ont dû patienter 11 jours avant de disputer leur deuxième match dans la compétition. Et même avec une équipe largement remaniée, ils entendent bien marquer les esprits.

Le sélectionneur Steve Hansen a effectué 11 changements par rapport à son XV de départ vainqueur de l'Afrique du Sud (23-13). Mais son réservoir est tel que cela devrait avoir peu d'impact sur la qualité de la copie. Avec Ioane et Sonny Bill Williams parmi les entrants - sachant que Ben Smith est sur le banc -, difficile de parler d'équipe B...