DOCUMENT RTL - F1 : Pierre Gasly s'engage avec Alpine pour "une superbe aventure"

Ce qui était une rumeur depuis plusieurs jours est désormais officiel depuis : le Français Pierre Gasly, actuel pilote AlphaTauri, sera chez Alpine dès la saison prochaine aux côtés de son compatriote Esteban Ocon. L’annonce a été faite en marge du Grand Prix du Japon qui se dispute dimanche 9 octobre sur le circuit de Suzuka.

En contrat avec la filière Red Bull, qui lui a permis de faire ses débuts en Formule 1 en 2017, Pierre Gasly, 26 ans, vainqueur du Grand Prix d’Italie en 2020, va donc quitter AlphaTauri à la fin de la saison 2022 pour rejoindre Alpine et ainsi remplacer Fernando Alonso en partance pour Aston Martin.

Depuis le Japon, où il s’apprête à disputer la 18e manche du championnat du monde, Pierre Gasly s’est confié à RTL. Il explique être fier et impatient de rejoindre l’écurie française.

Forcément, Alpine est dans mon cœur Pierre Gasly

"Déjà, je suis Normand, j’ai longtemps vécu à quelques kilomètres de l’usine historique de Dieppe où est née la marque Alpine, donc forcément, Alpine est dans mon cœur, explique-t-il. Et puis c’est aussi sur Renault que j’ai gagné mon premier championnat européen dans les catégories inférieures".



Après neuf ans passés dans la filière Red Bull, c’est donc un vrai changement dans la carrière d'un pilote qui compte déjà 103 Grands Prix au compteur. "Aujourd’hui, c’est la fin d’un chapitre et c’est un nouveau départ qui s’offre à moi. C’est aussi une superbe aventure avec une marque française. Mais je suis très reconnaissant envers Red Bull pour tout ce qu’ils ont faits pour moi".

"Aujourd’hui, je tourne une page, Alpine est en pleine évolution, ils ont obtenu leur première victoire l’an passé avec Esteban, poursuit Pierre Gasly. Cette année, ils se battent pour la 4e place au classement constructeur. Chaque année, Alpine s’améliore et pour moi il y a forcément de belles choses à faire ensemble dans le futur".

Oui, notre relation n’était pas bonne quand nous avions 12 ou 13 ans Pierre Gasly à propos de esteban Ocon

Sans dévoiler les teneurs ni la durée de son nouveau contrat, Pierre Gasly rejoindra donc dès la saison prochaine Esteban Ocon, autre pilote Normand (26 ans également). "Avec Esteban, ça fait 20 ans qu’on se connaît. Il était présent à mes premiers tours de roues en karting quand j’avais six ans".

"Oui, notre relation n’était pas bonne quand nous avions 12 ou 13 ans, concède Gasly. Mais maintenant, c’est de l’histoire ancienne et ce n’est pas un sujet. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons grandi, nous sommes plus matures. Il y a quelque chose d’incroyable à construire ensemble. Esteban est un très bon pilote, on a tous les deux un énorme respect envers l’autre. De renouer ensemble, ça va nous tirer vers le haut".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info