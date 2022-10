F1-GP du Japon : les conditions pour que Max Verstappen soit sacré champion du monde

Toujours largement leader du classement des pilotes, Max Verstappen a, comme le week-end dernier lors du Grand Prix de Singapour, la possibilité de décrocher un second titre mondial consécutif après celui obtenu l’an passé lors de l’ultime manche du championnat du monde de Formule 1.

Avec 341 points, soit 104 points d’avance sur le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et 106 sur le Mexicain Sergio Perez, son co-équipier chez Red Bull-Honda, le Néerlandais de 25 ans semble à l’abri d’un retour de ces deux pilotes, les seuls qui peuvent, comme lui, encore prétendre au titre.

Mais rien n’est encore joué dans un sens comme dans l’autre. À une différence près, c’est que Max Verstappen peut conclure l’affaire à l’issue du Grand Prix du Japon qui va se disputer sur les terres de Honda, motoriste de l’écurie Red Bull.

Sacré en cas de succès avec meilleur tour

Pour cela, plusieurs scénarios sont possibles, le meilleur étant que Max Verstappen gagne avec meilleur tour et empoche les 26 points. Dans ce cas, il sera sacré quelle que soit la position de ses poursuivants. S’il gagne sans le meilleur tour (25 pts), il sera sacré si Charles Leclerc ne fait pas mieux que 3e et Pérez 2e.



Ensuite, si Verstappen termine 2e avec le point du meilleur tour, il faudra que Leclerc termine au mieux 5e et Pérez 4e. Si Verstappen termine 2e sans le point du meilleur tour, Leclerc devra terminer au mieux 5e (sans le point du meilleur tour) et Pérez au mieux 4e (sans le point du meilleur tour)



Enfin, si Verstappen termine 3e avec le point du meilleur tour : Leclerc devra terminer au mieux 6e et Pérez 5e.

Grand Prix du Japon : le programme

Vendredi 7 octobre : essais Libres

Samedi 8 octobre : qualifications à 8h heure française

Dimanche 9 octobre : départ de la course à 7h heure française

