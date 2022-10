WRC : Kalle Rovanperä devient le plus jeune champion du Monde de l’histoire

Un jour après avoir fêté ses 22 ans, Kalle Rovanperä a remporté ce dimanche en Nouvelle-Zélande au volant de sa Toyota, son sixième rallye de la saison 2022 s’adjugeant le titre mondial à deux épreuves de la fin du championnat.

En compagnie de son copilote Jonne Halttunen, le jeune Finlandais s’est imposé devant son équipier chez Toyota, le Français Sébastien Ogier, octuple champion du monde des rallyes et l'Estonien Ott Tänak (Hyundai).

Avec 64 points d’avance au championnat et alors qu’il ne reste à disputer que le Rallye d’Espagne (21-23 octobre) et de Grèce (10-13 novembre), Kalle Rovanperä ne peut plus être rejoint et succède ainsi au palmarès à Sébastien Ogier.

Il devient aussi le premier Finlandais champion du monde des rallyes depuis Marcus Grönholm en 2002 mais détrône surtout le Britannique Colin McRae qui depuis 1995 était le plus jeune pilote de WRC à avoir été sacré … à 27 ans.

Kalle Rovanperä est le fils d’Harri Rovanperä qui fut dans les années 1990 et 2000 lui aussi pilote en championnat du Monde des Rallyes au volant de Peugeot, Mitsubishi, Seat et Skoda

