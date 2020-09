publié le 28/09/2020 à 17:53

C'est parti pour deux semaines de tennis sur la terre battue parisienne. Quatre mois après son habituelle programmation printanière, Roland-Garros a lancé dimanche 28 septembre, son édition 2020 exceptionnellement automnale, entre restrictions liées à la Covid-19 et temps froid et maussade.



Toute la journée, le court central Philippe-Chatrier est resté recouvert de son tout nouveau toit - onze ailes à la structure en acier, habillées d'une toile claire - pour parer à des conditions météo pluvieuses, venteuses et carrément frisquettes : 11 degrés lors des premiers coups de raquette et pas beaucoup plus dans la journée.

Résultat, des tenues inhabituelles sur les courts avec des doudounes enfilées aux changements de côté, des joueuses habillées de leggings, des hauts à manches longues, des serviettes étendues sur les jambes pour se tenir au chaud tant bien que mal, et même une joueuse couverte d'un ciré jaune en conférence de presse.