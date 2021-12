Il n'a pas été facile de désigner le 14e champion RTL Sports. Les votes ont été serrés, les discussions animées, et au final c'est Fabio Quartararo l'a emporté. C'est dire combien ce premier titre de champion du monde de MotoGP pour un pilote français est événement pour le sport bleu-blanc-rouge.

Le Niçois de 22 ans devance la championne incontestée des Jeux Olympiques de Tokyo, la judoka Clarisse Agbegnenou (29 ans), double médaillée d'or au Japon, et le désormais double champion du monde de cyclisme, Julian Alaphilippe (29 ans), sacré champion RTL Sports l'an dernier.

Figurent également au palmarès Alain Bernard, Sébastien Loeb, Christophe Lemaître, Teddy Riner à deux reprises, Yannick Agnel, Marion Bartoli, Renaud Lavillenie, l'équipe de France de volley, Estelle Mossely et Tony Yoka, l'équipe de France de football avec son sélectionneur Didier Deschamps et Clarisse Agbegnenou.

Un rêve de gosse Fabio Quartararo

"J'ai mis du temps sincèrement à réaliser, mais je réalise maintenant, confie d'abord Fabio Quartararo près de deux mois après l'officialisation de son titre à Misano, en Italie. C'est quelque chose d'exceptionnel, un rêve de gosse. Donc bien sûr, c'est un moment très spécial pour moi. Il faut en profiter, c'est ce que je suis en train de faire avec mes proches".

"Oui, c'est le plus beau moment de ma vie, pas que moi mais surtout pour mes proches, poursuit celui qui est surnommé 'El Diablo'. C'était le rêve de mon père d'être champion du monde. Je l'ai fait pour lui (...) Ma famille, mon team, il y a énormément de membres de mon staff qui n'ont jamais été champion du monde. Je leur ai apporté leur premier titre. C'était un plaisir".

Quand a-t-il vraiment pris conscience qu'il pouvait être couronné ? "À moitié de saison, j'ai réalisé que j'étais vraiment vraiment fort sur des circuits où on n'était pas avantagé; explique-t-il. Sincèrement, c'est là où je me suis dit 'ce championnat il est à moi, il ne peut plus m'échapper'". Pour autant, aujourd'hui, il assure qu'il ne se "considère pas comme une star, parce que sincèrement je suis le même que quand j'étais petit".

Cap sur 2022

Fabio Quartararo tourne aussi son regard vers 2022. A-t-il l'intention de passer, enfin, aussi incroyable que vrai, son permis moto ? "Ce n'est pas prévu ! C'est quelque chose qui arrivera ou pas. Ce qui est important c'est que je profite de la moto sur les circuits, pas sur la route".

Plus sérieusement, envisage-t-il de quitter Yamaha pour Ducatti ? D'accord pour dire que les motos de la firme italienne sont plus fortes que les Japonaises, le jeune pilote se dit "ouvert à toute discussion. Mais pour l'instant, je préfère profiter vraiment de cette fin de saison, de ce titre, et après on verra".

Enfin, il a déjà coché la date du 15 mai, avec le Grand Prix de France au Mans. "Bien sûr, il y a une énorme envie de gagner en France, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre cette pression supplémentaire à dire 'il faut que je gagne en France'. Comme d'habitude, je donne mon maximum et c'est le plus important".

Plutôt film ou série ?

Découvrez enfin les goûts de Fabio Quartararo en dehors des circuits. Est-il plutôt film ou série ? Lit-il ? Se considère-t-il comme une "fashion victim ? Qui est son sportif préféré ? Son pêché mignon côté nourriture ? Préfère-t-il le vin ou le whisky ? Qu'emmènerait-il sur une île déserte ? Quel est son morceau de musique favori en ce moment ? Se voit-il dans une Formule 1 ? Quelle personnalité aimerait-il rencontrer ?