L'Alpine A110 des Français Pierre Sancinéna et Pierre-Alexandre Jean a été sacré championne du monde de GT4.

publié le 01/12/2018 à 22:30

C’est un exploit incroyable qu’ont réalisé les deux pilotes tricolores en s’adjugeant la victoire sur le circuit international de Sakhir où se disputait la première finale mondiale de la discipline.



Le Rouennais Pierre Sancinéna et le Lyonnais Pierre-Alexandre Jean sont montés sur la plus haute marche du podium après avoir remporté au volant de l’Alpine n°36, la première GT4 International Cup qui réunissait les plus grandes marques comme Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Maserati, McLaren, Mercedes, Nissan ou encore Porsche.

"C’est une joie immense d’être champion du monde, c’est juste incroyable. Champion du Monde au volant d’une Alpine aux couleurs françaises et surtout pour la première fois que cette Alpine A110 sortait hors des circuits européens, c’est juste fabuleux", sourit Pierre Sancinéna à la fin de la course.

Les deux pilotes du team CMR deviennent donc les premiers champions du monde de la catégorie GT4 au volant d’une Alpine A110 boostée et qui, pour cet ultime rendez-vous de la saison 2018, faisait face aux concurrents venus du monde entier : Japonais, Russes, Américains, Belges, Italiens, Britanniques, Thaïlandais, Chinois, Allemands, Suédois, Argentins, Biélorusses qui étaient au volant de voitures telles que les Audi R8 , Mercedes-AMG GT3 , Ferrari 488 GT3, McLaren 650S GT3 ou encore Porsche 911 GT3.