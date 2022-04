Formule 1 : Charles Leclerc agressé et dépouillé de sa montre en Italie

Selon plusieurs médias italiens mais surtout, d’après un message posté sur les réseaux sociaux par son entraineur Andrea Ferrari, Charles Leclerc a été victime d’un vol par ruse ce lundi 18 avril au soir dans une rue sombre de Viareggio en Toscane.

Alors qu’il se trouvait près du port et dans une zone mal éclairée, le pilote monégasque a été interpellé par des fans qui souhaitaient prendre une photo avec lui, mais un homme en a profité pour lui subtiliser sa montre d’une valeur estimée à 300.000 euros, signée d’un célèbre horloger suisse partenaire du pilote et de la Scuderia Ferrari.



Andrea Ferrari s’est offusqué contre ce vol et a publié sur Instagram le message suivant : "Cela fait des mois que la Via Salvatori est complètement dans le noir. Cela fait des mois que nous l'avons signalé. Eh bien, la nuit dernière à Via Salvatori, on nous a volés. Pensez-vous réparer les lampadaires sous peu ? C'est pour un ami…"



La story Instagram d'Andrea Ferrari Crédit : Instagram Andrea Ferrari

Les carabiniers ont recueilli la plainte de l’actuel leader du championnat du Monde qui doit arriver à Imola ce jeudi 21 avril pour participer le week-end prochain au Grand Prix d’Emilie Romagne.