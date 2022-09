Cyclisme : le Belge Remco Evenpoel champion du monde

Le Belge Remco Evenepoel a été sacré champion du monde de cyclisme, dimanche à Wollongong, en Australie, au terme d'un raid solitaire de plus de trente kilomètres, devançant le Français Christophe Laporte et l’Australien Michael Matthews.



Après la Vuelta il y a deux semaines, le Flamand de 22 ans offre à son pays son premier titre mondial depuis dix ans. Il s'est imposé en solitaire avec 2min21 d'avance sur Christophe Laporte, qui a réglé le peloton. Le Belge se dit "super heureux" : "Je rêvais d'être champion du monde. Un monument, une classique, un grand Tour, le Mondial : j'ai tout gagné cette année, c'est incroyable". Il succède au palmarès au Français Julian Alaphilippe, qui avait remporté les deux dernières éditions.





La course a aussi été marquée par l'abandon de Mathieu van der Poel, un des grands favoris, au bout d'une trentaine de kilomètres, après avoir passé une partie de la nuit au commissariat. Le Néerlandais est accusé d'avoir poussé deux adolescentes qui l'empêchaient de dormir, dans le couloir de sa chambre d’hôtel. Emmené au commissariat et inculpé pour deux cas d'agression, il doit comparaître mardi devant un tribunal australien.

