Vuelta 2022 : parcours, favoris, dates... Tout savoir sur le Tour d'Espagne

Après le rose (Tour d'Italie) puis le jaune (Tour de France), place au rouge avec le début du Tour d'Espagne ce vendredi 19 août. Comme le Tour de France avec le Danemark, le peloton de cette Vuelta ne s'élancera pas depuis le territoire espagnol, mais à Utrecht aux Pays-Bas.

La ville néerlandaise est la quatrième ville étrangère, après Lisbonne (Portugal), Assen (Pays-Bas) et Nîmes (France), à accueillir le départ du Tour d'Espagne. En guise de première étape, les organisateurs ont choisi de tester les organismes des coureurs via un contre-la-montre par équipes.

Après trois premières étapes sur les routes néerlandaises, la Vuelta posera définitivement ses valises sur les terres espagnoles du Pays basque à Vitoria-Gasteiz, ville départ de la 4e étape. Les coureurs auront une première partie dans le Nord de l'Espagne puis dans le Sud avant de remonter sur Madrid pour la 21e et dernière étape le dimanche 11 septembre.

Les grimpeurs de la Vuelta servis

Les grimpeurs devraient apprécier les terrains de cette 77e édition. Les organisateurs ont prévu, au total, huit arrivées au sommet. Le premier test pour les grimpeurs et les favoris aura lieu lors de la 6e étape avec une montée finale sur le Pico Jano (12,6 km à 6,55% de moyenne).

Avant de se rendre dans le Sud pour la seconde partie de cette Vuelta, le peloton aura une nouvelle arrivée au sommet lors de la 8e étape au col de Fancuaya (10,1 km à 8,5%) et devra affronter un mur à l'arrivée de la 9e étape aux Praeres de Nava (3,9 km à 12,9%), ascension avec des passages au-delà des 20%.

Si la route sera totalement plate, le contre-la-montre individuel lors de la 10e étape sera un moment crucial de cette Vuelta 2022. Après trois étapes de plat, marquée par une arrivée au sommet, la route va s'élever de nouveau lors de la 14e et de la 15e étape. Cette dernière sera sûrement la plus éprouvante avec deux classiques de la Sierra Nevada : le col du Purche (9,1 km à 7,6%) et celui du Hoya de la Mora (19,3 km à 7,9%).

Avant d'arriver à Madrid pour la fin de cette Vuelta, les favoris auront encore l'occasion de s'expliquer. La 18e étape marquera la dernière arrivée au sommet de ce Tour d'Espagne. Les coureurs devront jeter leurs dernières forces, lors de la 20e et avant-dernière étape, avec cinq difficultés au programme. Aucune étape ne dépasse les 200 kilomètres. Les coureurs parcourront au total 3.280,5 kilomètres.

Roglic pour le quadruplé ?

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est particulièrement attendu pour cette Vuelta 2022. Le coureur slovène a remporté les trois dernières éditions du Tour d'Espagne. Sur les routes du Tour de France, Roglic avait été contraint d'abandonner à la suite d'une chute. La formation Jumbo-Visma a néanmoins officialisé la présence de son coureur slovène ce lundi 15 août. Seul l'Espagnol Roberto Heras compte quatre succès sur le Tour d'Espagne, un record que pourrait égaler le Slovène.



Jonas Vingegaard, vainqueur du dernier Tour de France, et son dauphin, Tadej Pogacar, ont choisi de faire l'impasse sur le troisième et dernier Grand Tour de l'année. Sans Pogacar, le leader de la formation UAE Emirates Team devrait être le Portugais Joao Almeida. Habitué à bien figurer sur la Vuelta (2e en 2018 et en 2021), l'Espagnol Enric Mas (Movistar) a l'ambition de briller de nouveau cette année.



Avant la domination écrasante de Roglic sur les routes espagnoles, Simon Yates (BikeExchange) s'était imposé sur le Tour d'Espagne 2018. Ce succès est le seul du Britannique dans un Grand Tour pour le moment.



Chez Ineos Grenadiers, le leader sera le Colombien Richard Carapaz. Le coureur de la formation britannique aura un petit goût de revanche sur cette Vuelta. Leader du classement général avant la dernière semaine sur le Tour d'Italie, Carapaz a craqué lors de la 20e étape, se contentant au final de la deuxième place du général. La victoire finale était revenue à Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). L'Australien, absent sur le Tour de France, sera particulièrement surveillé sur cette 77e édition.

La dernière danse de Valverde

Cette Vuelta 2022 va être particulièrement émouvante pour les fans espagnols. À 42 ans, le coureur ibérique Alejandro Valverde (Movistar) dispute le dernier Grand Tour de sa carrière, lui qui fera ses adieux au monde du cyclisme à la fin de l'année. Seize participations à la Vuelta, treize fois dans le top 10, sept podiums dont une victoire finale en 2009, Alejandro Valverde est une véritable référence. Absent du dernier Tour de France, le champion du monde 2018 espère bien réaliser un dernier coup d'éclat.



Avec Roglic, Yates et Valverde, Vincenzo Nibali (Astana), sacré en 2010, et Christopher Froome (Israël Premier-Tech), titré en 2011 et en 2017, sont les deux autres coureurs déjà vainqueurs alignés sur ce Tour d'Espagne 2022.

Des Français à l'honneur ?

Présent sur cette Vuelta 2022, le double champion du monde Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) connaît une saison très compliquée. Entre sa chute lors de Liège-Bastogne-Liège et un test positif au Covid-19 pour son retour à la compétition, le Français voudra montrer qu'il a bien retrouvé ses jambes et viser, si c'est possible, une ou plusieurs victoires. Le coureur tricolore doit déjà penser aux Championnats du monde, à la fin du mois de septembre, où il tentera de s'imposer pour la troisième fois consécutive.



Vainqueur de deux étapes sur le Tour d'Espagne 2018, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) espère au moins en glaner une troisième lors de cette édition 2022. Le Français sort d'un Tour de France très compliqué. À l'inverse, Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers) est sur une bonne dynamique. Le grimpeur de 25 ans a remporté le Tour de Burgos au début du mois d'août et pourrait viser une place parmi les dix premiers du classement général. Chose qu'il a déjà réussi sur les routes d'un Grand Tour, en finissant neuvième du Giro 2019.

