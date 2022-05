Tour de France 2022 : Julian Alaphilippe récupère mieux que prévu

Nouvelle très encourageante pour Julian Alaphilippe à près d'un mois du départ du Tour de France à Copenhague (vendredi 1er juillet, arrivée le dimanche 24 juillet à Paris) : après sa chute spectaculaire sur Liège-Bastogne-Liège, le coureur français a finalement pu reprendre l'entrainement, mardi 24 mai.

Initialement, la décision d'une participation ou non à la 109e Grande Boucle devait être prise autour du 15 mai, soit trois semaines après l'incident survenu en Belgique. Mais le verdict a été retardé, car le double champion du monde (29 ans) récupère mieux que prévu. Les récentes radios ont par exemple montré que le pneumothorax avait complètement disparu.

Reste en revanche des douleurs suite aux fractures de deux côtes et d'une omoplate. Alaphilippe, après quelques jours de reprise sur home-trainer, a rejoint l'Espagne et la Sierra Nevada où son équipe Quick-Step Alpha Vinyl est en stage actuellement. Dans sa formation et dans son entourage, les avis sont partagés : peut-il être suffisamment en condition afin d'être compétitif sur le Tour ?

Aucune pression, aucune attente

Il y a encore un doute, mais certains militent pour sa participation, avec cet argument : celui qui a terminé 5e en 2019, porté le maillot jaune durant 18 jours au total et remporté six étapes en cinq participations n'aura cette fois aucune pression, aucune attente. C'est sans doute l'une des seules fois où il pourra se trouver dans cette configuration sur la plus grande course du monde.

