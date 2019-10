Coupe du Monde de rugby : le programme de la semaine avec France - États-Unis

et AFP

publié le 30/09/2019 à 17:15

Les revoilà... presque. Dix jours après leur succès sur le fil face à l'Argentine (23-21) dans un match qu'il ne fallait sans doute absolument pas perdre pour croire aux quarts de finale, les Bleus du XV de France affrontent l'adversaire a priori le plus faible de leur poule (la C), les États-Unis.

La rencontre est prévue mercredi 2 octobre à 9h45 heure française, au lendemain d'une journée sans aucun match, pour la deuxième fois dans cette Coupe du Monde 2019 au Japon. Lundi 30 septembre, une équipe a pour la première fois terminé un match sans marquer le moindre point, les Samoa face à l'Écosse (34-0, poule A).

Pour ce France-USA, Jacques Brunel a décidé de procéder à 12 changements dans le XV de départ. Le sélectionneur et son staff anticipent déjà le match suivant, programmé seulement quatre jours plus tard, dimanche 6 octobre 9h45) contre les Tonga. Il y aura pour finir dans ce groupe un choc France-Angleterre le samedi 12 octobre (10h15).

Les Blacks également de retour

Comme le samedi 21 septembre, la rencontre des Bleus sera suivie par le deuxième match des All Blacks (12h15). Tombeurs de l'Afrique du Sud (23-13) en ouverture, les Néo-Zélandais se dressent cette fois au Canada, qui ont déjà encaissé un 48-7 contre l'Italie. Attention à la correction.

Jeudi 3 octobre, il y aura deux matches de la poule D, Géorgie Fidji (7h15) puis Irlande-Russie (12h15). La semaine se terminera par un Afrique du Sud-Italie dans la poule B, vendredi 4 octobre (11h45), avant un week-end chargé.

Le programme du 2 au 6 octobre :

Mercredi 2 octobre :

9h45 : France - États-Unis (Poule C, à Fukuoka) sur TF1

12h15 : Nouvelle-Zélande - Canada (Poule B, à Oita) sur TMC



Jeudi 3 octobre :

7h15 : Géorgie - Fidji (Poule D, à Higashiosaka) sur TMC

12h15 : Irlande - Russie (Poule A, à Kobe) sur TMC



Vendredi 4 octobre :

11h45 : Afrique du Sud - Italie (Poule B, à Shizuoka) sur TF1 puis TMC



Samedi 5 octobre :

7h15 : Australie - Uruguay (Poule D, à Oita) sur TF1

10h : Angleterre - Argentine (Poule C, à Tokyo) sur TF1

12h30 : Japon - Samoa (Poule A, à Toyota) sur TMC



Dimanche 6 octobre :

6h45 : Nouvelle-Zélande - Namibie (Poule B, à Tokyo) sur TF1

9h45 : France - Tonga (Poule C, à Kumamoto) sur TF1