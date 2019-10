et AFP

05/10/2019

Entre l'Angleterre sûre de sa force et qui peut être la première nation à rallier les quarts de finale de la Coupe du Monde, et l'Argentine au bord de l'élimination, le choc promet. Le XV de la Rose se présente au complet et fait peur à tous les postes, que ce soit au centre (Farrell, Tuilagi), en troisième (Billy Vunipola, Curry, Underhill) ou en deuxième ligne (Itoje).

Les Anglais ont débuté leur tournoi par deux succès bonifiés contre les Tonga (35-3) et les États-Unis (45-7). Les Argentins ont, eux, été battus par les Français (23-21) avant de dominer les Tonga (28-12). S'ils s'inclinent et que les Bleus dominent les Tonga le lendemain, les hommes de Jacques Brunel seront en quarts.



"Samedi ce sera comme une guerre, c'est une finale pour nous", a prévenu le talonneur des Pumas Agustin Creevy. Pour préparer ses joueurs au défi qui les attend, Mario Ledesma a utilisé un autre levier : la possibilité pour eux "d'écrire l'histoire des Pumas" face à une équipe "candidate au titre" et qui a des "ressources illimitées".