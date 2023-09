Coupe du monde de rugby : le joueur qui a blessé Antoine Dupont suspendu plusieurs matchs

La sentence est tombée pour Johan Deysel, capitaine de l'équipe namibienne de rugby. Il est suspendu pour six matchs, dont un de moins s'il accepte un stage de formation au plaquage proposé par World Rugby. Le trois quarts a déjà affirmé qu'il accepte d'y participer, ce qui réduit sa suspension à cinq matchs. Initialement, World Rugby comptait sanctionner le joueur de 12 matchs de suspension, jugeant son geste comme étant "au sommet de l’échelle de gravité des infractions".

Le joueur de la Namibie avait effectué un plaquage non maîtrisé lors duquel un choc entre sa tête et celle d'Antoine Dupont avait blessé ce dernier. En effet, le demi de mêlée français a été victime d'une fracture maxillo-zygomatique lors de la rencontre France - Namibie (96-0), le jeudi 21 septembre. Sorti à la 46ᵉ minute, le joueur de 26 ans aux 51 sélections devait être remplacé une dizaine de minutes plus tard. Il a été opéré dès le lendemain de sa blessure.

Des excuses rapides après des insultes en ligne

Insulté sur les réseaux sociaux par certains fans de l'Équipe de France après le match, l'ancien joueur de Colomiers (Pro D2) s'était excusé le lendemain du match : "Il est clair que je ne voulais pas lui faire de mal. Tout s'est passé très vite et je n'ai pas pu placer ma tête assez rapidement, ce qui a entraîné un choc à la tête. Je connais les règles et j'ai tout de suite compris que j'étais en tort", avait-il expliqué.

Le fait qu'il ait reconnu sa faute et qu'elle méritait un carton rouge rapidement lui a valu la réduction maximale de sa sanction, à hauteur de 50%. Les "circonstances atténuantes, y compris la reconnaissance immédiate de la faute et de la sanction, le dossier disciplinaire exemplaire du joueur et ses excuses au joueur victime de la faute" ont contribué à faire pencher la balance en sa faveur, explique World Rugby dans un communiqué.

Ainsi, le joueur n'a pas figuré dans le XV de son équipe pour le match Uruguay-Namibie prévu ce mercredi 27 septembre. Il a 48 heures pour faire appel de sa décision, comme l'indique Le Parisien.

Quant au retour du leader des Bleus, Antoine Dupont, le staff du XV de France espère un retour de son leader à l'occasion des quarts de finale, les 14 ou 15 octobre au Stade de France. Le XV de France n'est pas encore qualifié et doit disputer un dernier match de poule contre l'Italie, le 6 octobre à Lyon.

