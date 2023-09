Coupe du monde de rugby : quand pourrait rejouer Antoine Dupont ?

La fracture de la mâchoire d'Antoine Dupont face à la Namibie, jeudi 21 septembre, faisait douter quant à la présence du capitaine des Bleus pour la fin de la Coupe du monde de rugby. Néanmoins, il reste de l'espoir de voir Antoine Dupont rejouer. C'était l'objectif de l'opération de la zone maxillo-zygomatique, au niveau de la mâchoire, subie par le joueur, ce vendredi, à Toulouse.

Une opération qui s'est bien passée. "Antoine Dupont est en forme", a confié l'un de ses proches. Maintenant, en regardant le calendrier, la période de convalescence normale est de quatre semaines minimum pour ce type d'opérations. Donc, un retour de manière raisonnable juste avant les demi-finales, les 20 et 21 octobre, si les Bleus atteignent ce stade.

Le capitaine du XV de France est clairement dans l'optique de revenir le plus vite possible. On l'a vu sur les réseaux sociaux, avec une photo postée à 11h, ce samedi, maillot bleu sur les épaules. Et ce message : "Touché, mais pas coulé. Hâte de retrouver le groupe". Antoine Dupont se repose, et il devrait reprendre l'entraînement dans les prochains jours, selon le staff de l'équipe de France.



