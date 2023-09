Coupe du monde de rugby : l'Irlande fait chuter l'Afrique du Sud, tenante du titre

L'Irlande a battu l'Afrique du Sud (13-8), championne du monde en titre, samedi 23 septembre. Le XV du Trèfle, victorieux du dernier Tournoi des six nations, compte 16 victoires d'affilée et s'est détaché en tête du groupe B du Mondial de rugby avant sa rencontre face à l'Écosse, le 7 octobre.

Dans cette rencontre où les défenses ont été mises à rude épreuve, les deux équipes ont marqué un essai chacune, l'Irlande par Mack Hansen (33e) et les Boks, qui ont manqué deux pénalités et une transformation, par Cheslin Kolbe (50e).

Les Sud-Africains pourront regretter les trois pénalités et la transformation manquées, par Mannie Libbok et Faf de Klerk. En face, Johnny Sexton, meilleur marqueur de l'histoire du rugby irlandais, a passé une transformation et une pénalité pour sa 116e sélection à l'âge de 38 ans. À l'issue de ce match, l'Afrique du Sud devrait terminer deuxième et retrouver les Bleus en quarts de finale.

