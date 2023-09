Coupe du monde de rugby : Antoine Dupont pourra-t-il rejouer avec les Bleus ?

Le capitaine du XV de France, Antoine Dupont, s'est blessé lors du match France-Namibie, remporté par les Bleus sur le score de 96 à 0 au Vélodrome de Marseille, mercredi 21 septembre au soir. Selon un communiqué de la Fédération française de rugby transmis à RTL, il est victime une fracture maxillo-zygomatique après un contact après un Namibien.

Laurent Labit, entraîneur des trois quarts, a réagi : "On est plutôt inquiet. On n'a pas tiré des plans sur la comète trop tôt. Il y aura l'avis des spécialistes du chirurgien qui lui donneront vraiment le diagnostic et le vrai verdict de la situation et surtout de la disponibilité ou pas d'Antoine. Donc, on doit patienter encore 48 heures ou 72 heures.", a-t-il précisé. Le pronostic définitif est attendu et une opération pourrait être nécessaire. Seule certitude : le rétablissement du joueur devrait durer plusieurs semaines, au minimum quatre.

Un espoir de retour pour les demi-finales ?

La Coupe du monde s'étend sur deux mois, ce qui a pour avantage de laisser souvent une semaine entre chaque rencontre d'une équipe, voire au-delà. Ainsi, le prochain match du XV de France est prévu le vendredi 6 octobre à 21 heures contre l'Italie, et les quarts de finales pour lesquels l'équipe de Fabien Galthié devrait vraisemblablement se qualifier sont prévus le week-end du 14 et 15 octobre.

Les demi-finales sont prévues les 20 et 21 octobre, tandis qu'une éventuelle finale a lieu le 28 octobre. L'espoir subsiste pour ces deux derniers matchs potentiels, qui ne sont pas encore garantis. Effectivement, les Bleus pourraient disputer les 1/4 de finale contre l'une des deux meilleures équipes au monde, à savoir l'Irlande ou l'Afrique du Sud, si l'on en croit le classement World Rugby.

Sans compter l'appréhension psychologique et physique qu'aurait le capitaine, qui pourraient jouer en la défaveur de l'effectif. Il y a donc beaucoup d'inconnues pour une équation trop complexe à résoudre à l'heure où sont écrites ces lignes.

La réaction de ses coéquipiers

Le groupe est touché par la perte d'un joueur clé. Cyril Baille, son meilleur ami, se montre affecté, tout comme Melvin Jaminet, qui a assuré que personne n'est irremplaçable, sauf peut-être lui.

Pris en charge à la clinique d'Aix-en-Provence et accompagné par sa famille, Antoine Dupont voit le Mondial comme un rendez-vous d'une vie. Leader de l'Équipe de France, son absence peut réellement changer la physionomie de la compétition. De fait, le meilleur joueur du monde est un fer de lance de l'équipe, car il permet au groupe de passer à travers les tempêtes sportives, mais aussi personnelles.

Qui pour le remplacer ?

La question est cruciale : les demi de mêlée Maxime Lucu de Bordeaux-Bègles, ou bien Baptiste Couilloux de Lyon, sont tous les deux disponibles