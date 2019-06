Coupe du Monde de rugby 2019 : découvrez les joueurs du XV de France retenus

publié le 18/06/2019 à 12:06

Jacques Brunel a dévoilé la liste des joueurs français retenus pour la Coupe du monde 2019 de Rugby. Morgan Parra et Mathieu Bastareaud n'ont pas été retenus par le sélectionneur dans le groupe de 37 joueurs, dont six réservistes, retenus pour préparer la Coupe du monde.



L'ailier Teddy Thomas (25 ans) manque également le wagon alors que Brunel a convoqué, dans les 31, les néophytes Alivereti Raka (Clermont), Emerick Setiano (Toulon) et Peato Mauvaka (Toulouse), ainsi que le revenant Maxime Machenaud, 30 ans (Racing 92).

Dans la poule C de la Coupe du Monde, la France jouera contre l'Angleterre, l'Argentine, les États-Unis et les Tongas. Lors du tournoi des Six Nations 2019 (du 1er février au 16 mars), la France avait terminé 4e derrière le Pays de Galles (vainqueur), l'Angleterre et l'Irlande.

La France a joué trois finales de Coupe du Monde de Rugby dans son histoire(1987, 1999 et 2011), sans jamais remporter le trophée.

Le groupe des 31 plus les 6 réservistes

Avants (17): Poirot (Bordeaux-Bègles), Priso (La Rochelle), Guirado (Toulon/cap.), Chat (Racing 92), Mauvaka (Toulouse), Setiano (Toulon), Slimani (Clermont), Bamba (Brive/Pro D2), Vahaamahina (Clermont), Lambey (Lyon), B. Le Roux (Racing 92), Gabrillagues (Stade Français), Iturria (Clermont), Y. Camara (Montpellier), Lauret (Racing 92), Alldritt (La Rochelle), Picamoles (Montpellier)



Arrières (14): A. Dupont (Toulouse), Serin (Bordeaux-Bègles), Machenaud (Racing 92), Ntamack (Toulouse), Lopez (Clermont), Fofana (Clermont), Fickou (Stade Français), Doumayrou (La Rochelle), Guitoune (Toulouse), Huget (Toulouse), Penaud (Clermont), Raka (Clermont), Ramos (Toulouse), Médard (Toulouse)



Réservistes (6): Falgoux (Clermont), Ollivon (Toulon), F. Cros (Toulouse), Willemse (Montpellier), Belleau (Toulon), Rattez (La Rochelle)