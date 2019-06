publié le 15/06/2019 à 22:43

Sept ans plus tard, le Brennus retourne dans la Ville rose. Au terme d’une finale serrée et disputée, mais peu flamboyante, le Stade Toulousain a dominé l’AS Clermont pour s’offrir un nouveau titre de champion de France (24-18). Le 20e de leur histoire.



Dans cette rencontre hachées, les Clermontois n'ont jamais su trouver les ouvertures pour mettre à mal la défense toulousaine et se contentant d'enchaîner les pénalités par Greig Laidlaw et Camille Lopez.

À l'inverse, Toulouse est arrivée deux fois en terre promise grâce à Yoann Huget, auteur des deux essais de cette finale (28e, 55e). Thomas Ramos, qui formait une jeune charnière avec Antoine Dupont, a assuré la victoire des siens en réussissant quatre pénalités et une transformation.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr