Coupe du monde 2023 : Claude Atcher espère "un France - All Blacks en ouverture"

publié le 14/12/2020 à 09:36

"Je ne vais pas me faire que des amis, mais un France - Nouvelle-Zélande serait une façon fantastique de lancer la compétition" : le directeur du comité d'organisation de la Coupe du monde 2023 de rugby, Claude Atcher, espère que le tirage au sort, qui se tient à Paris ce lundi 14 décembre à 12h15, va réserver un gros choc d'entrée aux Bleus.

"On a des raisons d'imaginer qu'on peut être champions du monde" pour la première fois, estime, optimiste, l'ancien joueur du Racing. "Si on veut être champions, il faut de toute façon battre les Blacks. Et s'ils sont dans notre poule, ça veut dire qu'on ne peut pas les retrouver avant la finale."

C'est la quatrième fois que la France accueille cet événement (après 1991, 1999 et 2007) mais la première fois qu'il se déroulera uniquement sur le sol français. Neuf stades ont été retenus à Saint-Denis, Lille, Nantes, Lyon, Saint-Étienne, Marseille, Nice, Bordeaux et Toulouse. "Nous voulions une Coupe du monde des territoires ; l'objectif est réussi, 80% des Français vivent à moins de deux heures d'une ville hôte", se félicite Claude Atcher.

200.000 billets en 2021

Le tirage au sort se tiendra au palais Brogniart à Paris. "Nous avons mis en place un dispositif important pour cet événement retransmis à la télé dans 25 pays. Nous avons reçu l'autorisation d'accueillir 80 personnes dans une salle prévue pour 600", explique le directeur du comité d'organisation. Des personnalités "ambassadrices de l'art d'être français", comme Jean Dujardin, Yann Arthus-Bertrand ou encore le chef Guy Savoy seront présentes. Une manière de "promouvoir la culture française et de donner envie aux étrangers de venir partager ce qui sera un moment particulier de l'ère post-Covid", espère-t-il.

Après le tirage, le calendrier officiel des matches sera dévoilé en février 2021, et dès le mois de mars, "200.000 billets seront mis en vente, essentiellement à travers des packs équipe de France et des packs ville".