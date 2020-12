publié le 04/12/2020 à 21:19

Les proches de Christophe Dominici ont pu lui faire un dernier adieu ce vendredi 4 décembre. L’ailier international de rugby, légende du XV de France et bourreau des All Blacks en 1999 a été enterré à Hyères, dans le Var où il est né. Famille, coéquipiers, dirigeants supporters… 300 à 400 personnes étaient présentes afin de saluer le défunt consultant de RTL.

Sur l’écran près de l’église, les images de ses exploits étaient diffusées, dont évidemment son essai face à la Nouvelle-Zélande. Bernard Laporte, son entraîneur durant tant d’années, a parlé du "James Dean du rugby, cette légende de La fureur de vivre, qui va nous rappeler chaque jour qu’il ne faut jamais lâcher".

La famille était là aussi, et sa fille Kiara a écrit une lettre émouvante. Le cercueil blanc est sorti ensuite de l’église, porté puis entouré par les anciens coéquipiers en bleu du joueur à la fois solaire et fragile. "Il pouvait aller dans les grandes désespérances comme dans les grandes flamboyances. L’instant d’après pouvait être une merveille ou un désastre", se souvient la légende et poète de l’ovalie Daniel Herrero.