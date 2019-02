publié le 18/11/2018 à 08:30

Le tennis Français est toujours d'un bon niveau pour une majorité de Françaises et de Français (54%) mais ils sont de moins en moins nombreux à le penser. L'équipe de France de Yannick Noah va battre la Croatie en finale de la Coupe Davis fin novembre pour près de trois quarts des sondés. La sélection de Jo-Wilfried Tsonga fait débat. Le bilan du capitaine Noah depuis son retour en 2015 est bon.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les jeudi 15 et vendredi 16 novembre, auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 341 amateurs de tennis, selon la méthode des quotas.

1. Le jugement sur le niveau du tennis français en recul

Qualifiés pour une deuxième finale de Coupe Davis d’affilée, les joueurs français ont l’occasion de réaliser un magnifique doublé (lire plus bas). Mais n’est-ce pas l’arbre qui cache la forêt ? Le premier d'entre eux au classement ATP, Richard Gasquet, pointe seulement au 26e rang mondial et aucun n’est parvenu à se hisser en quart de finale d’un tournoi du Grand Chelem cette saison.

Les Français et les amateurs de tennis restent malgré tout globalement positifs à l’égard du tennis tricolore. Ils sont respectivement 54% et 55% à affirmer qu’il est d’un bon niveau. Mais si l’on compare à notre mesure réalisée au début de la saison, en janvier, la tendance est extrêmement négative. Cet indicateur est en baisse de 16 points auprès des Français et de 20 points auprès des amateurs de tennis.

Le jugement sur le niveau du tennis français en recul Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. 72% des Français voient les Bleus battre les Croates

Conscients que le niveau a baissé cette saison, les Français demeurent tout de même très optimistes pour leur équipe face à la Croatie. 72% des Français et même 77% des amateurs de tennis pronostiquent une victoire.



Les joueurs de Yannick Noah auront l’avantage de jouer à domicile, dans un stade Pierre-Mauroy qu’ils connaissent bien et dans lequel ils ont d’excellents souvenirs. La paire Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut est l’une des meilleures de la planète en double. Enfin, l’équipe de France dispose de l’expérience d’une finale remportée l’an dernier.



Mais il suffit de jeter un coup d’œil au classement ATP pour comprendre que la Croatie dispose de sérieux arguments. Marin Cilic et Borna Coric pointent aux 7e et 12e rangs mondiaux quand le meilleur français sélectionné, Lucas Pouille n’est que 32e mondial.

72% des Français voient les Bleus battre les Croates Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. La sélection de Tsonga pas justifiée

Lucas Pouille sera notamment accompagné de Jo-Wilfried Tsonga, qui sort d’une saison émaillée par les blessures. La sélection du Manceau de 33 ans, tombé au 261e rang mondial, fait débat dans l’opinion.



Les Français estiment à 52% qu’elle n’est pas justifiée car d’autres joueurs ont démontré qu’ils étaient plus en forme que lui. La balance penche de l’autre côté pour les amateurs de tennis. Pour 51% d’entre eux elle est justifiée car son classement ne reflète pas son niveau et qu’il a prouvé qu’il est un grand joueur.

La sélection de Tsonga pas justifiée Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Le bilan de Yannick Noah plébiscité

Qu’il sorte vainqueur ou vaincu, Yannick Noah dirigera sa dernière rencontre de Coupe Davis à la tête de l’équipe de France. Depuis son retour 2015, le capitaine des Bleus a hissé son équipe en quart de finale, en demie puis en finale ces deux dernières années. La première a été remportée (3-2) face à la Belgique l'an passé.



Si les Bleus venaient à conserver leur titre face à la Croatie, ils réaliseraient un exploit que les Français n’ont pas réalisé depuis 1932 et les six victoires consécutives des "Mousquetaires". Quoiqu’il en soit, les Français jugent à 78% que le bilan de Yannick Noah est bon (16% très bon, 62% plutôt bon). Le taux de satisfaits augmente à 86% chez les passionnés.

Le bilan de Yannick Noah plébiscité Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama