publié le 22/10/2018 à 14:37

Il ne veut pas se trouver "d'excuse" ni "en faire tout un plat" mais livre une information qui explique peut-être en partie ses éliminations en quart de finale à Wimbledon et en 8es à l'US Open. Roger Federer, toujours numéro 3 mondial à 37 ans, a confié au journal suisse SonntagsZeitung qu'il a souffert d'une blessure à une main durant tout l'été.





"Je me suis blessé à une main au début de la saison sur gazon", explique le recordman du nombre de titres du Grand Chelem (20), sans donner plus de détails. "Cela a eu plus de conséquences que je ne le pensais. J'ai traîné cette douleur pendant environ trois mois". Tout semble revenu dans l'ordre. "Maintenant, je peux lâcher mon coup droit normalement sans y penser", affirme le Suisse.

Vainqueur de l'Open d'Australie pour la deuxième année de suite en janvier puis du tournoi de Rotterdam, "RF" a ensuite été dominé en finale à Indian Wells par l'Argentin Juan Martin Del Potro. Écarté au 2e tour à Miami en mars par l'Australien Thanasi Kokkinakis, alors 175e jouer mondial, il n'est réapparu qu'en juin, à Stuttgart, avec un titre à la clef sur le gazon allemand.

Chez lui à Bâle cette semaine

Battu en finale à Halle la semaine suivante par le Croate Borna Coric, il est tombé en cinq sets face au Sud-Africain Kevin Anderson à Wimbledon. De retour un mois plus tard à Cincinnati, Federer a rassuré en atteignant la finale, perdue face au Serbe Novak Djokovic. Mais à New York, l'inconnu australien John Millman l'a surpris dès les 8es en quatre manches.



L'Helvète s'est une nouvelle fois accordé une pause d'un mois avant de revenir sur le circuit, à Shanghaï début octobre. Comme à Halle, il a plié devant Coric, en demi-finale. Cette semaine, Federer se trouve chez lui, à Bâle. Premier match prévu mardi 23 octobre face au Serbe Filip Krajinovic, 34e mondial, avant de possibles retrouvailles avec Millman (36e).

Le classemeent ATP du lundi 22 octobre :

1. Rafael Nadal (ESP) 7660 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 7445

3. Roger Federer (SUI) 6260

4. Juan Martin Del Potro (ARG) 5760

5. Alexander Zverev (GER) 5025

6. Marin Cilic (CRO) 4185

7. Dominic Thiem (AUT) 3825

8. Kevin Anderson (RSA) 3730

9. John Isner (USA) 3380 (+1)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3335 (-1)

11. Kei Nishikori (JPN) 2910

12. David Goffin (BEL) 2855

13. Borna Coric (CRO) 2415

14. Kyle Edmund (GBR) 2330 (+1)

15. Fabio Fognini (ITA) 2315 (-1)

16. Stefanos Tsitsipas (GRE) 2155

17. Diego Schwartzman (ARG) 1880

18. Jack Sock (USA) 1850

19. Karen Khachanov (RUS) 1845 (+7)

20. Daniil Medvedev (RUS) 1842 (+1)

...

23. Lucas Pouille (FRA) 1780 (-1)

28. Richard Gasquet (FRA) 1535

32. Gilles Simon (FRA) 1290

33. Gaël Monfils (FRA) 1265 (+5)

41. Jérémy Chardy (FRA) 1110 (+1)

44. Adrian Mannarino (FRA) 1090 (+5)

50. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 948 (+1)

58. Benoît Paire (FRA) 910 (-1)

63. Julien Benneteau (FRA) 812 (-2)

92. Ugo Humbert (FRA) 609 (+7)

113. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 510 (-38)

...

263. Andy Murray (GBR) 200