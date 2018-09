Coupe Davis : la France se qualifie pour la finale en battant l’Espagne

Nicolas Mahut, Julien Benneteau, Richard Gasquet, Benoit Paire, Lucas Pouille et leur capitaine Yannick Noah en ouverture de la demi-finale de Coupe Davis face à l'Espagne samedi 15 septembre 2018

Nicolas Mahut et Julien Benneteau ont apporté le troisième point décisif aux Bleus en demi-finale de Coupe Davis. L'équipe de France de tennis est en finale de la compétition après la victoire du double français contre Marcel Granollers et Feliciano Lopez (6-0 ,6-4, 7-6), ce dimanche 15 septembre.



La finale de la compétition se disputera du 23 au 25 novembre prochain, face à la Croatie ou aux États-Unis. De retour dans le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, théâtre de la victoire finale face à la Belgique l'an passé, les Bleus s'étaient mis sur les bons rails avec les deux victoires de Benoît Paire et Lucas Pouille dans les deux premiers simples de cette demi-finale expéditive.

L'équipe d'Espagne n'a pas fait illusion en l'absence de son numéro 1 Rafael Nadal. Quatre fois sacré (1991, 1996, 2001, 2017) depuis l'ère moderne dans cette compétition qui changera de format la saison prochaine, la France, pour sa 19e finale, affrontera la Croatie ou les Etats-Unis du 23 au 25 novembre.