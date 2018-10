publié le 11/10/2018 à 13:40

Originaire de Manacor, Rafael Nadal n'a pas hésité à venir au secours des Majorquins victimes des inondations. Après les intempéries qui ont fait 10 morts dans la nuit de mardi à mercredi, le "Taureau de Manacor" comme on l'appel, a très vite réagit sur Twitter en ouvrant les portes de son académies aux personnes dans le besoin.

Día triste en Mallorca. Mi más sincera condolencia a los familiares de los fallecidos y heridos por las graves inundaciones en San Llorenç. Tal y como hicimos ayer volvemos a ofrecer hoy las instalaciones de @rnadalacademy para todos los afectados que necesiten alojamiento — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 10 octobre 2018

"C'est un jour triste à Majorque. Mes sincères condoléances aux familles des personnes disparues suites aux inondations. Comme nous l'avons fait mardi, nous offrons à nouveau l'accès aux installations de la Rafael Nadal Academy à toutes les personnes qui nécessitent un hébergement", a écrit le champion espagnol.

Le numéro 1 mondial de tennis ne s'est pas arrêté là, et a mis la main à la pâte mercredi, pour aider les propriétaires d'un garage à évacuer l'eau et la boue. Plusieurs journalistes ont posté sur Twitter des photos de l'Espagnol, bottes aux pieds et balai en main, nettoyant les rues de son île natale.

Mayka Navarro recoge en @LaVanguardia esta otra foto de Nadal ayudandoa achicar agua. pic.twitter.com/c3hNr2JZk7 — Rafael Plaza (@Rafael_Plaza) 10 octobre 2018